Federer po 20. naslov

MELBOURNE – Šestintridesetletni teniški as Roger Federer se je brez težav uvrstil v jutrišnji finale odprtega prvenstva Avstralije, kjer brani lanski naslov. Švicar je silovito začel dvoboj proti Južnokorejcu Chungu Hyeonu, prvi niz je dobil gladko s 6:1, 58. igralec s svetovne lestvice pa ni imel težke naloge zgolj z uglednim tekmecem, temveč tudi z žulji. Pri vodstvu Federerja s 5:2 v drugem nizu je 21-letni Azijec dvoboj predal. »Mislil sem, da je bil prvi niz v redu, nisem vedel, kaj se dogaja z nasprotnikom. Želel sem le ubraniti vodstvo, ki sem si ga priigral.

A v drugem nizu se mi je zdelo, da je že od začetka nekoliko počasnejši zaradi žulja. Vem, kako je to, da je imel s tem že v preteklosti težave, tudi sam sem nekoč igral z žulji, in verjemite mi, zelo boli in rečeš si, bolje je končati. Vesel sem, da sem v finalu, a ne na tak način, ostaja grenak priokus,« je dejal drugi nosilec turnirja in drugi igralec sveta ter še pohvalil mlajšega kolega: »Mislim, da je Chung naredil vse, to se je videlo, da se je boril, še preden je vzel odmor. Je odličen igralec, v prihodnje ga bomo še videvali, vsekakor bo kmalu med deseterico, čeprav zdaj nanj ne želim izvajati pritiska.« Federer se bo jutri v finalu pomeril s šestim nosilcem, Hrvatom Marinom Čilićem.

Ta je v polfinalu v treh nizih premagal Britanca Kyla Edmunda in bo v finalu iskal svojo drugo zmago v desetih obračunih s Federerjem, s katerim je izgubil v lanskem finalu Wimbledona. Za Federerja je to 30. finale na turnirjih za veliki slam, na katerih ima 19 naslovov.

Danes bo na sporedu ženski finale, kjer se bosta pomerili prva in druga nosilka, Romunka Simona Halep in Danka Caroline Wozniacki. Madžarka Timea Babos in Francozinja Kristina Mladenović sta zmagali v konkurenci ženskih dvojic. V finalu sta peti nosilki s 6:4 in 6:3 premagali drugopostavljeno rusko dvojico Jekaterina Makarova-Jelena Vesnina.