Faggioli bo spet napadel zmago

ILIRSKA BISTRICA – V soboto in nedeljo bodo med Ilirsko Bistrico in Šembijami organizirali gorskohitrostno dirko za evropsko prvenstvo, ki letos praznuje desetletnico vztrajanja med elito teh osupljivih avtomobilskih dirk. Nespremenjena in pet kilometrov dolga cesta bo morda sprejela celo rekordno število nastopajočih, glavna favorita za prestižno zmago pa bosta vodilna akterja evropskega prvenstva Simone Faggioli in Cristian Merli. Prijavilo se je skoraj 200 voznikov iz 11 držav. Med Slovenci imata s športnima prototipoma največ možnosti za vrh Patrik Zajelšnik in Vladimir Stankovič, v sklopu državnega prvenstva pa bo zmago lovil Pivčan Milan Bubnič (lancia delta), ki je letos iz rok izpustil dve zmagi, s čimer je dal priložnost za presenečenje nekdanjemu evropskemu prvaku Alešu Preku (honda civic).

»Za nas prireditelje sta podpora in sodelovanje občine Ilirska Bistrica te države izjemnega pomena in smo na dosedanje plodno sodelovanje med nami kot prireditelji zelo ponosni. Okoli 600 metrov prenovljenega cestišča na progi in dvakrat toliko zaščitnih ograj je prispevek samo v letošnjem letu in bo prispeval k še boljši varnosti tekmovalnih preizkušenj,« je povedal direktor nacionalne zveze za avtošport AŠ2005 Dagmar Šuster. Zveza skupaj z AK Olimpija organizira in drži pri življenju dirko, ki jo je leta 1995 na noge postavil domačin Miro Gardelin, danes pa njen evropski status vse bolj ogroža dirka na Gorjance.