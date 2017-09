Fabjan vendarle omehčal Grajša

LJUBLJANA – Toliko znanih imen iz borilnih športov, kot se jih bo jutri (po 18. uri) predstavilo v koprski dvorani Bonifika, jih na eni prireditvi v Sloveniji še nismo videli. Zato si ob Miranu Fabjanu, ki se bo v glavni borbi večera ruskega združenja W5 v težki kategoriji udaril z Dževadom Poturakom iz BiH (njun obračun smo napovedali v ponedeljkovih Slovenskih novicah), pozornost zaslužijo tudi preostali naši asi v K1. Med njimi je treba izpostaviti Lucijčana Jasmina Bečiroviča, enega od tehnično najbolje podkovanih težkokategornikov, kar jih ima Slovenija. Kako izvrsten borec je, so pred leti prepoznali celo pri televizijski postaji Eurosport, pri kateri so enega od njegovih nokavtov dolgo predstavljali kot enega od borilnih vrhuncev na svojem programu. Tudi zaradi zavidljive statistike (56 zmag, 8 porazov) tekmeci še toliko bolj hrepenijo po njegovem skalpu, ki ga bo poskušal tokrat vzeti Italijan Danilo Coda (15 zmag, 6 porazov). »Čeprav nisem več najmlajši, pričakujem zmago, ker verjamem vase. To pa je najpomembneje,« je poudaril 39-letni Primorec, trdno odločen, da bo izkoristil prednost domačega terena (»Zame bo lažje, ker lahko veselo jem doma.«) in s podporo navijačev dosegel nov uspeh. Ob tem je dodal, da je počaščen, ker se bo lahko boril na največji tovrstni prireditvi v Sloveniji. »To je zame nagrada za ves trud, W5 je pač vrhunska organizacija,« se je Bečirovič zahvalil Sergeju Čepinogi, predsedniku združenja W5.



Nove velike priložnosti se je razveselil tudi Denis Porčič - Chorchyp (10 zmag, 5 porazov). »Od moje zadnje borbe bosta minili že skoraj dve leti, v tem obdobju sem več plesal, upam, da bom ples prenesel tudi v ring,« je v smehu dejal 37-letni Kranjskogorčan, ki se bo v kategoriji do 91 kg pomeril z neugodnim Hrvatom Ivanom Stanićem (31 zmag, 12 porazov), proti kateremu stavi na svojo hitrost. Optimističen je tudi Franci Grajš (33 zmag, 8 porazov), leta 2012 zmagovalec borilnega resničnostnega šova Enfusion, ki je kmalu po svojem najodmevnejšem podvigu rokavice obesil na klin. »Imel sem težave s poškodbami in trenerji. Čez čas sem se poskušal vrniti z novo ekipo, a se mi ni izšlo po načrtih, zato sem končal kariero,« je razkril 30-letnik iz Klečeta pri Žužemberku, ki si je premislil na Fabjanovo pobudo.

»Miran me je poklical in rekel: 'Franci, potrebujem tvojo pomoč.' In po takšnih prošnjah se hitro omehčam,« je priznal Grajš (do 85 kg), ki v jutrišnjem tekmecu Denisu Marjanoviću iz BiH (21 zmag, 5 porazov) ne vidi nič posebnega. To nikakor ne pomeni, da ga podcenjuje, je pa prepričan, da ima bogatejši repertoar, zato ne dvomi o svojem uspehu. V koprski ring se bo povzpel tudi Bor Bratovž (do 85 kg), mojster mešanih borilnih športov, ki bo proti Italijanu Alexandru Savinu (24 zmag, 2 poraza) prestal ognjeni krst v K1. »Vedno sem se želel preizkusiti v boksu ali kikboksu, zato nisem dolgo odlašal s pritrdilnim odgovorom, ko me je Fabjan vprašal, ali bi se boril na prireditvi W5. Ker bo to zame nekaj novega, ne vem, kaj naj pričakujem. Pustimo se presenetiti,« je radoveden tudi 35-letni Domžalčan.