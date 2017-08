Fabjan pripravljen na vse, tudi na najhujše

LJUBLJANA – Z dvoboji v najšibkejših kategorijah do 48 (ženske) in do 60 kilogramov (moški) se bo danes v Budimpešti začelo 31. svetovno prvenstvo v judu, od osmerice Slovencev, ki se bodo do vključno petka borili za čim višje uvrstitve, pa bo uvodni tekmovalni dan na blazine dvorane Laszla Pappa prikorakal le Matjaž Trbovc. Judoist kluba Z'dežele Sankaku, ki na najnovejši svetovni jakostni lestvici drži 38. mesto, bo že zelo zadovoljen, če se bo prebil med sedmerico. »Veliko bo odvisno od dnevne forme, žreba, sreče. Judo je pač takšen šport, da lahko vsak premaga vsakogar,« je pojasnil 27-letni Trbovc, ki mu bo ob tatamiju napotke dajal starejši brat Igor Trbovc, eden od pomočnikov Marjana Fabjana. Glavni trener pri najuspešnejšem slovenskem klubu se bo v madžarsko metropolo pripeljal šele v sredo skupaj z našo glavno adutinjo Tino Trstenjak (do 63 kg), ki bo v četrtek branila naslov svetovne prvakinje izpred dveh let v Astani.

