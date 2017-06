Fabjan kaže pot tudi boksarjem

PODČETRTEK – V Termah Olimje bo danes in jutri 13. evropski pokal v judu, največji turnir v tem japonskem olimpijskem borilnem športu pri nas, ki ga prireja najuspešnejši slovenski klub Z'dežele Sankaku. Na njem bo moči merilo več kot 400 tekmovalcev iz tridesetih držav, med prijavljenimi pa so tudi Japonke. Prav v deželi vzhajajočega sonca, domovini juda, pa se te dni s Klaro Apotekar (do 78 kg), Adrianom Gombocem (do 66 kg) in Miho Žgankom (do 90 kg) pripravlja tudi naša najboljša judoistka, olimpijska prvakinja Tina Trstenjak (do 63 kg), tako da omenjene četverice ni v Podčetrtku. Manjkala bo tudi njihova klubska kolegica Ana Velenšek, bronasta z OI v Riu de Janeiru, ki se bo sicer v nedeljo v Cancunu prvič po operaciji desnega kolena znova preizkusila med svetovno elito, prvikrat v kategoriji nad 78 kilogramov. Vseeno bo imel Marjan Fabjan, alfa in omega pri Sankakuju, določene adute za vidnejše uvrstitve. Med njimi je omenil predvsem Anko Pogačnik (do 70 kg) in Matjaža Trbovca (do 60 kg), oba že zmagovalca turnirjev za svetovni pokal, tekmovalo bo 28 slovenskih judoistov. Čeprav je Fabjan že vrsto let z dušo in telesom pri judu, je določene izzive našel tudi v drugi borilni veščini – boksu. »Športa imata precej skupnih točk; pri obeh je treba biti, če želiš biti uspešen, borec v pravem pomenu besede, pomembni sta tudi vztrajnost in skromnost,« je poudaril Fabjan, član uprave pri Boksarskem klubu Medilip Sankaku Celje, ki ima prostore nedaleč od njegovega doma na Lopati. Predsednik društva je Gregor Lipovšek, glavni trener pa Matevž Levstek. Marjan je v klubu odgovoren za telesno pripravo boksarjev. »Nanje si želim prenesti delavnost, ki dokazano prinaša rezultate. Pokazati jim poskušam pravo pot za dosego uspehov, naš dolgoročni cilj pa je ob vzgoji ljudi tudi kolajna na velikem tekmovanju,« je povedal 59-letni Celjan, ki ima ogromno idej, med katerimi je tudi tista o vrhunskem trenerju, ki ga namerava pripeljati s Kube. Verjame, da lahko s sistematičnim delom, kakršno je ustvaril v judu, uresničijo zastavljene cilje.