Evropa povsem izčrpala Olimpijo in Helios Suns

LJUBLJANA, DOMŽALE – Letošnja sezona je tudi za košarkarske klube nekaj posebnega. Toliko, kar sedem, jih že lep čas ni bilo na mednarodni sceni. Prvič po 14 letih pa so vsi prvoligaši začeli sezono v enotnem državnem prvenstvu ligi Nova KBM. Na to so na Košarkarski zvezi Slovenije ponosni. Če ima kdo težave s tem (urnikom, ne ponosom), je to Union Olimpija. Zmaji so v ponedeljek doma gostili Crveno zvezdo na tekmi lige ABA, v sredo zvečer so v evropskem pokalu gostovali v Jeruzalemu, danes jih čaka gostovanje v Škofji Loki, jutri pa se zmaji že odpravljajo v Zagreb na tekmo proti Cedeviti. Trenirali bodo tudi v nedeljo, da bi v ponedeljek odigrali zaostalo tekmo lige ABA proti Krki. Temu pa sledita še tekmi proti Sixt Primorski, Zadru in Valencii. V dveh tednih bodo odigrali osem tekem. Ritem, ki se ga ne bi sramovali v severnoameriški ligi NBA. »Počivamo kar med potovanji,« sarkastično pravi trener Gašper Okorn, ki si želi le, da ekipa preživi ta nori (za večino raje veseli) december. »Trdim, da smo boljša ekipa, kot kažemo danes. Preprosto ni časa za kakovostno pripravo. A ne jokamo,« je jasen Okorn. Njegova ekipa je v evropskem pokalu v sedmih tekmah zmagala le enkrat in pustila soliden vtis med bogato konkurenco. Uvod v ligo ABA je bil za zmaje nesrečen – tri uvodna gostovanja so izgubili za točko, za nameček so naredili kiks proti MTZ, ko jim je uspelo izgubiti dobljeno tekmo. Trem zmagam so dodali sedem porazov, kar je dovolj za 11. mesto. V domači ligi so Ljubljančani v osmih tekmah zmagali šestkrat.

