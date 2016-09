Evrobasket spet v Sloveniji?

Slovenija v tujih očeh velja za dobro organizatorko športnih tekmovanj. Tudi pri košarki je tako. Še vedno je živ spomin na tri evropska prvenstva, ki jih je naša država gostila med letoma 2012 in 2015. Začelo se je s prvenstvom za fante do 20 let (Ljubljana in Domžale), nadaljevalo s članskim prvenstvom (Ljubljana, Celje, Jesenice, Koper), sklenilo pa lani s prvenstvom mladink v Celju. Očitno bo Slovenija še naprej kandidirala in gostila tekmovanje na najvišjem evropskem nivoju. Je namreč resna kandidatka za to, da prihodnje leto gosti najboljše moške ekipe U20, leta 2019 pa najboljše ženske članske reprezentance!



Po medaljo



»Stroka je za, saj meni, da ima Slovenija ekipo za naskok na medaljo, s finančnega vidika pa je prvenstvo bolj občutljivo. Takoj po koncu kvalifikacij bo izvršni odbor zveze začel debato, nato se bomo obrnili na Fibo, s katero smo že imeli pogovore na to temo, potem pa pridejo na vrsto še pokrovitelji ter seveda država. Glede na to, da ni veliko držav, ki bi rade organizirale takšno prvenstvo, in da ima Fiba pozitivne izkušnje z nami, imamo dobre možnosti, da prvenstvo dobimo,« je na temo prvenstva U20 razmišljal predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec. Očitno verjame, da bi mladi reprezentanci prihodnje leto pomagal tudi Realov as Luka Dončić, za nameček pa pri zapiranju finančne konstrukcije računa na pomoč države oziroma podjetij, ki jim ni mar za razvoj mlajših selekcij. V občutljivi finančni situaciji si košarkarska zveza ne sme dovoliti finančnega fiaska. Pričakovati je, da bo znal Erjavec najti sredstva in domačim mladim asom ponuditi možnost, da nadaljujejo bogato tradicijo Lakoviča, Smodiša, Lorbka in Dragića.



Nagrada za trud



Morda za odtenek realnejša se zdi organizacija evropskega prvenstva članic, tekmovanje bi Slovenija (v Celju bi se slovenska reprezentanca počutila najboljše) organizirala družno s Srbijo. Pobuda za skupno prvenstvo je nastala junija letos, ko sta Srbija in Slovenija igrali prijateljsko tekmo v Banjaluki. Srbija, tudi aktualna evropska prvakinja in bronasta na zadnjih olimpijskih igrah, bi lahko v goste povabila kogar koli. A se je zavoljo dobrih odnosov, tako na ravni zveze, klubov in selektorjev, selektorica Srbije Marina Maljković odločila prav za Slovenijo. »Košarkarska zveza Slovenije podpira vsako iniciativo in projekt, ki dviguje popularnost ter omogoča promocijo ženske košarke, zato bo KZS dopis Košarkarske zveze Srbije konkretno preučila in se prek svojih ustreznih organov odločila o nadaljnjih korakih glede kandidature za organizacijo evropskega prvenstva za članice 2019,« pravijo na zvezi. »To bi bila velika stvar in velik dogodek za žensko košarko. Hkrati bi bila to velika nagrada za ves trud in vlaganje v zadnjih letih. Prepričan sem, da bomo imeli povsem konkurenčno reprezentanco,« dodaja Damir Grgič, selektor ženske članske vrste, ki je korak do uvrstitve na evropsko prvenstvo 2017.