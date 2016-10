Eurobasket spet v Sloveniji?

Slovenija je leta 2013 gostila evropsko prvenstvo košarkarjev, Goran Dragić in soigralci so zasedli 5. mesto. Zdaj se obeta, da naša država gosti še najboljše ženske članske reprezentance. Prvenstvo stare celine bi organizirali skupaj s Srbijo. Vezi med košarkarskima zveza so pristne in močne, poglobile so se v času boja Fibe in Evrolige. Plod sodelovanja je bila tudi letošnja prijateljska tekma med ženskima ekipama v Banjaluki. Srbija, aktualni evropski prvak, je v goste povabila prav Slovenijo. Tamkajšnja selektorica Marina Maljković (njen oče Božidar je bil selektor članov Slovenije) spoštuje delo našega selektorja Damirja Grgića. Prav na tej tekmi se je rodila ideja o skupni organizaciji eurobasketa. Da je ideja aktualna, so septembra opozorili Srbi. Tamkajšnja košarkarska zveza je dala pobudo, da se poveže s Slovenijo in gosti evropsko prvenstvo leta 2019. Na to se je odzvala tudi Košarkarska zveza Slovenije, ki je idejo podprla na načelni ravni, o zadevi pa so govorili tudi na izvršnem odboru KZS. Po teh vljudnostih frazah se je prah vnovič polegel. A le do začetka tedna, ko sta se v Srbiji sestali vladi obeh držav. Premier Srbije Aleksandar Vučić je pozval kolega Mira Cerarja, da bi skupaj organizirali turnir. Cerar ideje ni zavrgel, je pa bolj ali manj jasno, da brez pomoči vlad ne bo šlo. Slovenija in Srbija bi morali za organizacijo plačati nekaj kotizacije – 700.000 evrov oz. vsaka polovico. To bi bil močan veter v jadra slovenske ženske košarke, ki v zadnjih šestih, sedmih letih skokovito napreduje. Athlete Celje je denimo postal evropsko prepoznaven klub z razvojem mladih igralk. Prav v Celju deluje selektor Damir Grgić, ki bo prihodnji mesec z dekleti lovil premierni nastop na eurobasketu 2017 na Češkem.



Obstaja tudi možnost, da bi Slovenija v prihodnjih letih dobila naturalizirano igralko. Kandidatka za je nekdanja ameriška reprezentantka, 25-letna Shante Evans. Letos je prišla v Celje in navdušila, v zadnjih dveh sezonah je bila državna prvakinja Romunije in Bolgarije, kjer je bila izbrana tudi za najboljšo igralko prvenstva. Ker je slišala za evropski sloves Celja, je prišla v Slovenijo, kjer igra za precej nižjo plačo, kot bi jo prejela v Turčiji ali Rusiji. Zaveda pa se, da lahko iz Celja odide med elito; kot je to uspelo Niki Barič, Teji Oblak, Rebeki Abramovič, Ivani Dojkić, Marici Gajić in drugim. Evansova je hitro postala ljubljenka domačega občinstva, zanima pa jo tudi igranje v dresu Slovenije. Nad idejo je navdušen njen zastopnik, saj bi Evansovi s slovenskim potnim listom poskočila cena, ker ne bi bila več tujka. Evansova je bila sicer leta 2011 članica reprezentance ZDA, s katero je nastopila na panameriških igrah v Mehiki.