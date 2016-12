Erazem na poti vrnitve

O košarkarski dinastiji Lorbek že lep čas ni bilo nič slišati. Včasih so vrhunsko košarko igrali trije bratje – Erazem, Domen in Klemen. Slednji se je kmalu preusmeril v akademske pravne vode, prva dva pa sta ostala zvesta košarkarskemu parketu. Erazem je svojčas blestel v dresu moskovskega CSKA in Barcelone, leta 2010 je bil evropski klubski prvak, leto prej pa je bil izbran v prvo peterko evropskega prvenstva na Poljskem. Domen je najboljšo košarko prav tako igral na evropskih prvenstvih 2009., 2013. in na svetovnem prvenstvu 2014. V minulih letih pa brata nista imela sreče s poškodbami. Danes 32-letni Erazem je letos poleti po več kot 700 dneh in težavah z gležnjem in kolenom spet zaigral v severnoameriški poletni ligi (v dresu San Antonia), leto mlajši brat Domen pa je minulo sezono končal v dresu italijanskega Cantuja. Jeseni sta obrnila list za novo poglavje v svojih športnih karierah. Nista med najmlajšimi, zato ne gre pričakovati, da bi spet igrala na podobni ravni kot nekdaj. Domen Lorbek je okrepil španski Betis, a si je po petih tekmah na treningu v domači dvorani težko poškodoval desno koleno. Po podrobnih pregledih je postalo jasno, da jo je skupila križna vez. Okrevanje s konservativno metodo ni bilo mogoče, zato so ga pred dnevi že operirali v mariborski bolnišnici. Bolj ali manj je jasno, da Domen Lorbek v tej sezoni ne bo več igral. Čaka ga zahtevno okrevanje, poleti pa vnovično iskanje kluba.



Erazem je jeseni poizkusil srečo dvakrat. Najprej se je odpravil v italijanski Cantu, kjer se je zadržal le nekaj dni, saj s klubom ni našel skupnega jezika. Zdaj pa je slab teden v Franciji, kjer trenira in se pripravlja na veliko vrnitev. Trener Duško Vujošević, ki sedi na klopi Limogesa, ve, kaj lahko Lorbek ponudi. Zato mu je uspelo prepričati klubske veljake, da mu ponudijo prostor v ekipi. Kot poročajo francoski kolegi, bo Lorbek prihodnji teden, 27. decembra, odigral testno tekmo proti Gravelinesu. Če prepriča potencialne delodajalce, bo do konca sezone ostal v ekipi, kjer uspešno nastopa slovenski reprezentančni branilec Klemen Prepelič. »Erazem je zelo dober igralec, tehnično podkovan in zelo inteligenten. Ko je bil na vrhuncu, je bil eden od najboljših košarkarjev v Evropi. V tem hipu pa ni pripravljen, da bi igral več kot 15 ali 20 minut,« je še dodal Vujošević. Najstarejši od bratov je željan dokazovanja. Da bi le zdržali kolena in gležnji. Če bo Erazmova vrnitev pod koše uspešna, bi ga rad v svoji ekipi videl tudi selektor Slovenije Igor Kokoškov, ki bi mu tako inteligentni košarkar prišel še kako prav.