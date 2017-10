Emino noro leto, Rockyja pohvalil še Zavec

LJUBLJANA – Čeprav se je kenijska boksarka Florence Muthoni izkazala za precej bolj trdoživo tekmico, kot je bilo mogoče pričakovati zaradi njene obilnejše postave, proti Emi Kozin na sobotnem spektaklu CFC v Tivoliju vendarle ni imela pravih možnosti za presenečenje. Vzhajajoča slovenska zvezdnica je prepričljivo zmagala po točkah s 97:93, 96:94 in 99:91 ter si ob šampionskem pasu združenja WBF v srednji kategoriji (do 72,574 kg) izbojevala še naslov mednarodne prvakinje po različici WBC. »Morda sem imela sprva še malo treme in preveč adrenalina, ko pa sem se sprostila, sem iz runde v rundo bolj uživala. Globoko v sebi sem vedela, da imam zmago v žepu,« je strnila vtise Kozinova in pristavila, da jo je 32-letna Afričanka presenetila z močnim objemom, iz katerega se je na trenutke težko izvila. A je šla skozi to in ni dovolila, da bi jo izkušenejša nasprotnica vrgla iz tira. Kot je dodal trener Rudolf Pavlin, je svoji varovanki v zadnjih rundah naročil, naj zaradi točkovne prednosti boksa taktično in naj ničesar ne tvega, Ema pa je upoštevala njegove napotke in s svojo barko varno priplula v pristan – do 11. uradne zaporedne profesionalne zmage.

Ob ringu tudi veliki nemški up

»V zadnjem obdobju sem doživela res ogromno, sploh ne vem, kaj bi lahko še več. To je noro leto, ki se ga bom spominjala do konca življenja,« je bila nasmejana 18-letnica iz Šmartnega ob Savi in v isti sapi pribila, da v prihodnje ne namerava preskakovati po več stopnic naenkrat, ker ima pred sabo še vso kariero. A kljub temu se bo po vsej verjetnosti še letos dvakrat povzpela v ring – decembra v Baslu in Banjaluki. Muthonijeva, ki je doživela šesti poraz (v statistiki ima še 11 zmag in dva neodločena izida), ji je športno priznala premoč. »Dala sem vse od sebe, a to ni bilo dovolj. Ema je zasluženo zmagala, je mlajša in ima močnejše udarce,« je bila kratka in jedrnata Kenijka. Med več kot 2000 gledalci je bil tudi veliki nemški boksarski up Vincent Feigenbutz (26 zmag, 23 s k. o., dva poraza), ki se pri nas pripravlja za svoj naslednji dvoboj 27. t. m. v Schwerinu, med častnimi gosti pa nista manjkala niti Dejan Zavec in Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. »O Eminem uspehu, s katerim je nadgradila svoje dosedanje delo, ni bilo niti najmanjšega dvoma,« je Kozinovo pohvalil ptujski šampion, ki ga je navdušil tudi Miran Fabjan; ta je v svojo korist odločil še tretji medsebojni obračun po pravilih K1 z Aleksandrom Stankovom, tokrat z 2:1.

Fabjan spoštuje Stankova

»Miran ima res izjemen občutek za borbo,« je ocenil Zavec. Seveda je bil zadovoljen tudi slovenski Rocky. »Menim, da sem odlično nadziral borbo, v prvi rundi nisem prejel niti enega pravega udarca. Moram pa priznati, da me je Aleksander presenetil z eksplozivnostjo, v zadnjih letih je močno napredoval. Spoštujem ga kot borca, ker v ringu vedno pusti srce. Vesel sem, da sem trikrat z njim delil borišče, moral pa se bo sprijazniti, da sem boljši od njega,« je poudaril 32-letnik iz Branika pri Novi Gorici, medtem ko je bil tri leta starejši Veržejec po razglasitvi vidno potrt. »Zelo sem razočaran. Glede na občutek in odziv publike sem bil prepričan, da sem zmagal. Ne vem, moram si v miru ogledati še posnetek dvoboja,« je zmajeval z glavo Stankov. Glasen aplavz si je prislužil tudi Marko Drmonjič, ki je po pravi gladiatorski bitki premagal Srba Miloša Markovića, v mešanih borilnih športih sta bila od naših uspešna še Tajda Ratajc, ki je prisilila k vdaji Amro Okugić iz BiH, in Marko Vardjan, ki je hitro opravil s Srbom Daliborjem Zetkom. Neuspešno pa je svoj ognjeni krst v kletki prestal Denis Porčič -Chorchyp, ki je že v prvi rundi predal dvoboj proti Črnogorcu Nikoli Bečiću.