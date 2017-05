Ekstremno poganjanje v enem kosu

LJUBLJANA – Triintrideset jih je, poleg njih še deseterica v parih in en kvartet. Vsi na biciklih, z enim ciljem: od četrtka do nedelje prevoziti natančno 1217 kilometrov okoli Slovenije. Brez etapnih ciljev, brez odmora, s čim manj počitka, kot je le mogoče, in sprejemljivo za slehernike. Torej v enem kosu.



»Start bo v Postojni, kamor si želimo, vsak po svojih zmožnostih in pripravljenosti, tako telesni kot psihični, pripeljati vsi udeleženci te ekstremne preizkušnje,« pove Dejan Kilar s Koroške Bele. Nikoli ni gnal kolesa kot tekmovalec, a je ta zdaj 42-letni investicijski svetovalec v podjetju ALTA Invest, d. d., že preizkušal svoje mejne sposobnosti na vzdržljivostnih preizkušnjah v Sloveniji in Avstriji: »Vozil sem v parih, tokrat pa grem na pot skozi natančno 205 slovenskih krajev prvič samostojno. Priprave so se začele že lani, pomoč mi je ponudil Franz Preihs iz Gradca, ki bo tudi startal na naši preizkušnji, ima pa izkušnje kot tekmovalec z najbolj naporne kolesarske preizkušnje na svetu, Race across America – RAAM. Prav ta dirka je dokazala, da smo imeli Slovenci enega od najboljših športnikov na zemeljski obli, zdaj že pokojnega Jureta Robiča, ki je s svojimi dosežki, predvsem pa pristopom do najzahtevnejših tekem svojevrstni motiv mnogim kolesarskim zanesenjakom še danes.«



Dejan je v letošnji zimi sredi najbolj obilnega sneženja kolo privijačil na posebne pripomočke za trening, ki so bili postavljeni sredi kletnih prostorov v manjšem stanovanjskem bloku, kjer živi z družino, in tam gnal svoje telo v lovu za čim boljšo pripravljenost po Preihsovem kondicijskem načrtu. Ozre se na svoje kolo, ki ga bo uporabil na letošnji, že deseti izvedbi dirke okoli Slovenije, ki ima uradni naziv DOS – RAS Extreme: »Eden od sestavnih delov na mojem kolesu je od Jurkota, naslonjalo za roke, in po svoje mi je to svojevrsten motiv. Naslonjen bom na krmilne ročice, s katerimi je Robič osvajal Ameriko in si jo podredil, kadar si jo je le hotel.« Si torej Kilar želi podrediti Slovenijo? »Ne, kje pa! Na pot okoli naše dežele grem s povsem svojimi, intimnimi cilji. Kolesarstvo mi je obudilo strast, navdih, otroško radovednost in radoživost, predvsem pa me je napolnilo z energijo radostnega pričakovanja. Zato je moj cilj priti od začetka do konca v skladu s pravili in ferplejem. Pomembna je pot in doživljanje prej naštetega, skupaj s štirimi člani moštva v spremljevalnem vozilu, od njih ima eden že izkušnje z RAAM kot član moštva Jureta Robiča. Poskušali bodo ponuditi svoj del v mozaik mojega kolesarjenja okoli Slovenije ne le z oskrbo, temveč tudi s psihološko podporo. Zavedam se, da me čaka peklenska preizkušnja telesa in duha, toda odločil sem se pognati čez klance in ravnine ter doseči zmago zase. Za moje dojemanje je to največja možna športna lovorika.«