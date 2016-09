Ekipa denarju primerna, prihaja trenutek resnice

Celje Pivovarna Laško je železni repertoar v rokometni ligi prvakov, Gorenju se letos na kvalifikacijskem turnirju na Slovaškem ni uspelo prebiti med elito, zdaj so na potezi krimovke. Dvakratne evropske klubske prvakinje bodo namreč konec tedna na Kodeljevem odigrale kvalifikacijski turnir za uvrstitev v ligo prvakinj. V soboto bo najprej ob 16. uri tekmec slovaška Iuventa, ne Juventus, iz Michalovc, v primeru zmage pa v nedeljo ob 17.00 Ljubljančanke po vsej verjetnosti čaka Selgros iz Lublina; drugi polfinale namreč igrajo Poljakinje in italijanski Conversano. Le zmagovalke turnirja se bodo lahko veselile lige prvakinj, namreč nastopa v povsem skandinavski skupini D (Larvik, Esbjerg, Sävehof).



Seveda kaj drugega kot prvo mesto na kvalifikacijskem turnirju ne pride v poštev. Trener Krimovih rokometašic Uroš Bregar se je ob tem zasmejal. »Saj veste, kako je v športu. Startali bomo z Michalovcami, v drugem paru je gotovo močnejši Lublin, a o njem še ne razmišljamo. Če pridemo v finale, je pa tako: Lublin ni bil evropski prvak, a v zadnjih treh, štirih letih je kot Krim stalnica v ligi prvakinj. V športu je tako, kolikor denarja imaš, tako lahko sestaviš tudi ekipo. Sami smo jo sestavili finančnemu vložku primerno, zdaj bomo pa videli, kaj bo to prineslo. Lublin je kakovostna ekipa, v njej so poljske reprezentantke, imajo eno tujko, Belorusinjo,« je težo tekmic ocenil Uroš Bregar.



Popravki, dodatki



Pripravljalne tekme slovenskih podprvakinj, krono so v zadnji sezoni odnesle Zasavke in Zagorja, pa so trenerju Krima tudi pokazale, z okrepitvami, kakšne so lahko zmožnosti ekipe. »Če gledamo le superpokal, potem je res, da se veliko od Krima ni videlo. Pred tem smo se na memorialu Vinka Kandije pokazali v povsem drugačni luči, nekatere stvari še popravljamo, dodajamo, tako da upam, da bo vse v redu. Nina Jeriček se je zelo dobro vklopila, je prava igralka, dokazuje, da ni zaman kapetanka slovenske reprezentance in da je dolga leta kruh služila v tujini, v Franciji. Denimo, ko sprašujete o francoski krožni napadalki Lauri Kamdop; ta je že lani igrala v ligi prvakinj in zabijala gole. V vseh prijateljskih tekmah je imela povprečje štiri zadetke na tekmo. Je zelo kakovostna rokometašica in jo je težko ustaviti. V superpokalu pa je igrala le deset minut. Morda bo malce težava pri njenem vračanju v obrambo, a ko se postavi na črto, jo je zelo težko ustaviti,« je trener Krima Uroš Bregar odgovoril, ko smo telesno zelo močno Kamdopovo primerjali z drugo francosko krožno napadalko Amélie Goudjo, ki pa lani kot nova igralka na Krimu ni dokončala sezone.



Po odhodu Tamare Mavsar v Skopje nova Krimova kapetanka Miša Marinček pa dodaja, da so že s tem, ko so prireditelji kvalifikacijskega turnirja, pokazali, da imajo resne namene za uvrstitev v ligo prvakinj. Hkrati je opozorila na Michalovce, ekipa se je s povišanim klubskim proračunom okrepila, a vratarka ljubljanskega kluba upa, da jim bodo na Kodeljevem ugasnile upe po preboju v elitno evropsko klubsko tekmovanje.