Dumoulin zmagovalec 100. kolesarske dirke po Italiji

MILANO – Nizozemec Tom Dumoulin je zmagovalec 100. kolesarske dirke po Italiji, ki se je danes končala z vožnjo na čas iz Monze do Milana. Z 29,3 kilometra dolgo progo je najhitreje opravil Nizozemec Jos van Emden. Najboljši Slovenec v 21. etapi Gira je bil Jan Tratnik na devetem mestu.

Dumoulin je postal tretji Nizozemec s skupno zmago na eni od treh tritedenskih dirk in prvi Nizozemec s končno zmago na Giru. Pred njim sta dirko po Franciji in Španiji zmagala Joop Zoetemelk in Jan Janssen.

V današnjem kronometru je za Van Emdnom, članom ekipe LottoNl-Jumbo, drugo mesto osvojil Dumoulin, kolesar Sunweba, z zaostankom 15 sekunde, tretji je bil Italijan Manuel Quinziato, tekmovalec BMC je zaostal 27 sekund.

Jan Tratnik iz poljske ekipe CCC Sprandi Polkowice je bil z zaostankom 57 sekund v zadnji etapi deveti.

Dumoulin je v rožnato majico skočil s četrtega mesta po 20. etapah, danes pa je nadoknadil 53 sekund zaostanka za Kolumbijcem Nairom Quintano. Zmagovalec Gira leta 2014 pa ni ostal le brez skupne zmage, temveč tudi brez drugega mesta, saj ga je na najnižjo stopničko zmagovalnega odra potisnil Italijan Vincenzo Nibali, ki je rožnato dirko osvojil lani.