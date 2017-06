Drugim ne privošči napak in za uspehe jim ni nevoščljiv

Številne priložnosti za odličja



Program evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu je: danes od 14. ure (prva vožnja) in od 16.40 (druga) bodo kvalifikacije v disciplinah C-2, C-1 za ženske in v kajaku za moške. Jutri ob 9. uri se s prvo vožnjo začnejo kvalifikacije za kajakašice in kanuiste, druga vožnja bo ob 10.40. Popoldne ob 13.05 bodo ekipne vožnje za kolajne v razredu C-2 in C-1 za dekleta, ob 15.05 pa za K-1 za moške in ženske ter C-1, seveda moški. V soboto bodo polfinali, začetek ob 11.05, za K-1, moški, C-1, ženske, in C-2, ob 15.05 pa za vse discipline še finale. V nedeljo sledita še polfinalni tekmi za kajakašice in kanuiste, ob 11.35 bosta, finale pa bo ob 15.05.

Navijaške poti vodijo v Tacen



Vstopnice za evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah so bile v predprodaji na voljo do današnjega začetka EP, zdaj bo nakup možen le še pri vhodu na prizorišče v Tacnu. Paket za štiri tekmovalne dni stane 15 evrov, cena vstopnice na dan tekmovanja je 5 evrov. Otroci do 15. leta starosti imajo brezplačen dostop do tacenske proge.