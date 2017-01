Drsanje je ekstremen šport, a zanimanje zanj upada

Mojca Kopač-Tiernan je pisala zgodovino slovenskega umetnostnega drsanja, zelo veliko pove že dejstvo, da je nastopila na olimpijskih igrah leta 1992 v Albertvillu, 1998. v Naganu in leta 2002 v Salt Lake Cityju. A vsaka športna zgodba se nekje začne, Mojčina se je v Ljubljani. »Drsati sem začela po naključju, ko me je babica peljala na rekreacijo, da bi se znebila odvečne energije. Tam je bila skupina mladih trenerjev, ki so se odločili ustanoviti nov drsalno-kotalkarski klub, in povabili so me na tečaj drsanja. Kmalu so sledili intenzivnejši treningi, tekmovanja, drsalne revije in od tu ni bilo več poti nazaj,« je pripoved uvedla Mojca Kopač. Poleg drsanja pod petimi olimpijskimi krogi ima naša šampionka, devetkratna državna prvakinja, kot najbolj izstopajoča uspeha 13. mesto na evropskem prvenstvu v Lozani in 18. na svetovnem prvenstvu v Edmontonu. A ZOI so vedno nekaj posebnega.



»Uvrstitev na olimpijske igre je bila izjemno vznemirljiva, saj so to konec koncev sanje vsakega športnika. Predvsem zadnje OI v Salt Lake Cityju imajo zame poseben pomen. Po trdovratni poškodbi kolena, s katero sem se borila od nesrečnega padca na evropskem prvenstvu leta 1999 v Pragi, in neuspešnem nastopu na svetovnem prvenstvu v Nici leto pozneje sem nameravala zaključiti tekmovalno pot in se bolj resno posvetiti študiju. Ob njem sem prevzela vlogo trenerke in prvič spoznala, kakšen je občutek na drugi strani ograde. Bilo je zanimivo, ampak kmalu sem začutila, da nisem še popolnoma pripravljena na upokojitev. Po več kot enoletni odsotnosti iz tekmovalnih aren sem ponovno začela trenirati in uspelo se mi je kvalificirati za olimpijske igre v Salt Lake Cityju. Občutek je bil fenomenalen, predvsem zato, ker je veliko ljudi dvomilo o pravilnosti moje odločitve, da se vrnem,« je nadaljevala Kopač-Tiernanova, ki je v Albertvillu pristala na 26. mestu, v Naganu osvojila 23., v Salt Lake Cityju pa 22. stopničko. »Kar se spominov na olimpijske igre tiče; v meni se je mešalo ogromno različnih občutkov. Od vznemirjenja in ponosa, da na največji športni prireditvi na svetu zastopam svojo državo, do strahu in dvomov, ali bom to nalogo opravila po svojih najboljših močeh. Zanimivo je bilo tudi spoznati športnike iz različnih panog, ki jih sicer ne bi imela priložnosti spoznati.«

