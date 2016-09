Dragić spomnil na nov sistem

LJUBLJANA – Zgodilo se je po pričakovanjih. Slovenska košarkarska reprezentanca je krog pred koncem kvalifikacij že med peterico tistih (še Črna gora, Rusija, Madžarska, Belgija), ki so se uvrstili na evropsko prvenstvo, ki ga bodo čez leto dni gostili Turčija, Izrael, Romunija in Finska. Slovenija si je 13. uvrstitev na prvenstvo stare celine zagotovila z zmago proti Bolgariji (85:63), po petih tekmah ima maksimalen izkupiček. »Čestitke si zaslužijo igralci. Opravili so priprave in odigrali kvalifikacije ter jih oddelali maksimalno profesionalno. Tekma ni bila lahka, saj smo imeli imperativ zmage, podobno kot ga bomo imeli v Ukrajini,« je bil navdušen selektor, 45-letni Igor Kokoškov, ki se mu je v nasprotju s prejšnjimi tekmami na obrazu narisal nasmeh zaradi uresničenega cilja. Sicer je bil po prvem polčasu proti Bolgarom jezen, Slovenija je igrala slabo in nezbrano predvsem v napadu (zgrešili so vseh 13 metov za tri točke). Med odmorom je imel kaj povedati svojim košarkarjem. »Samo neumen človek ne bi poslušal, ker misli, da ve vse,« je zavrnil namige, da je bilo v glavnem odmoru slišati le njegov monolog. Očitno so navodila pomagala, igra v tretji četrtini in rezultat 35:8 sta kronski dokaz, da so Bolgari preslabi za resen odpor Sloveniji.

»Vsi pozabljate, da imamo novo reprezentanco. Treba se je bilo navaditi na sistem novega trenerja. Mislim, da nam je kar dobro uspelo. Prihodnje leto nam bo lažje,« je bil s prebojem med evropsko elito vesel kapetan Goran Dragić, ki je vnovič zaigral, kot zna, tekmo pa končal pri 17 točkah in 10 podajah. »Goran je del ekipe, z nami potuje v Ukrajino,« je dodal selektor Kokoškov, ki pa je pred zadnjim krogom kvalifikacij ostal brez enega aduta. Jaka Blažič je moral na priprave baskovske ekipe Laboral Kutxe. Selektor se mu je zahvalil za vse storjeno.