Dragić še noče končati EP!

Preboj Slovenije med osem košarkarskih reprezentanc v Evropi je uspeh. Na poti do tja resda nismo imeli močnih tekmecev, če izvzamemo Grčijo, ki je pokazala zobe v osmini finala in izločila Litvo. Kakor koli že: uspehu Slovenije se ne gleda v zobe. Tudi na zadnji tekmi proti Ukrajini zmaga ni bila nikoli pod vprašajem. Vesel sem, da se je povsem razmahnil Anthony Randolph. Ker je izpustil del priprav, je potreboval čas (in nekaj tekem), da je ujel ritem. Ne pozabimo: je igralec Reala, zato ne more biti slab košarkar! Ukrajina je preteklost, sedanjost pa Latvija, ki je naša ovira na poti do polfinala. Latvijce sem gledal proti Črni gori, delovali so impresivno in dobro. Tekma bo primerna za revanšo iz leta 2015. Oboji smo v primerjavi s predlanskim evropskim prvenstvom okrepljeni: Latvijci s Kristapsom Porzingisom in Davisom Bertansom, mi imamo trojko Dragić-Dončić-Randolph. Obe ekipi sta zelo suvereni, morda Latvija v osmini finala še za odtenek bolj kot mi. Menim, da selektorja ne bosta odstopala od sistema igre: videli bomo obračun zasedb s hitro tranzicijo. Bo pa sama tekma od obeh strani terjala določene prilagoditve. Gašper Vidmar in Žiga Dimec sta prepočasna za velikana Porzingisa. Ključ našega uspeha bo v rokah Randolpha, ki bo moral ustaviti Latvijca iz lige NBA. Če mu bo uspelo, bomo korak bližje polfinalu. Prepričan sem, da bo svoje dodal tudi Goran Dragić. Proti Ukrajini je dosegel pet točk, pa so se takoj začeli spraševati, kaj je z njim. Nič ni. Vse je v redu. Pet tekem zapored je bil prvi strelec. Jutri bo dal tisto, kar Slovenija potrebuje za zmago. Ne skrbite. Goran ne želi končati svoje reprezentančne kariere s porazom v četrtfinalu eurobasketa!