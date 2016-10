Dragić razočaran? To ni ekipa, za katero je podpisal

MIAMI – Goran Dragić, ki je lansko leto podpisal petletno pogodbo, vredno 90 milijonov dolarjev, nikakor ni mogel predvideti, kako se bodo v enem letu spremenile razmere v njegovi novi ekipi. Chris Bosh je padel na zdravniškem pregledu, Dwyane Wade pa se je preselil v svoj rodni Chicago in podpisal pogodbo z Bullsi.

Dragić ohranja trezno glavo

Čeprav je Miami dobra ekipa, pa to ni tista, za katero je podpisal Dragić, kar je priznal tudi v intervjuju za NBA.com. Dragič pred dvema letoma ni zapustil Phoenixa zato, da bi igral brez Wada in Bosha. »To enostavno ni to, kar je Dragič podpisal,« so zapisali.

»Glavna stvar je, da želim zmagovati. Seveda želim osvojiti naslov. Ampak kakor pravimo: včasih moraš najprej en korak nazaj, da lahko greš dva naprej,« je situacijo opisal Dragić.

Miami Heat ima letos močno pomlajeno ekipo. Ob Dragiću bodo nosilci ekipe Hassan Whiteside, Justise Winslow in Tyler Johnson, prav gotovo pa ne bodo favoriti ne v zahodni konferenci, še manj pa v celotni ligi NBA.