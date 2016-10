Dragić ostal brez Udriha

MIAMI – Slovenski košarkar Beno Udrih ni več član ekipe NBA Miami Heat, za katero igra tudi Goran Dragić. Do začetka nove sezone v najmočnejšem košarkarskem tekmovanju na svetu je še pet dni, pri ekipi s Floride pa so se odločili, da Udriha ne potrebujejo več.

Udrih je v Miami prišel novembra lani, za Heat odigral 36 tekem in v dobrih 16 minutah v povprečju zabeležil 4,4 točke, 1,8 skoka in 2,5 podaje na tekmo. Udrih je bil leta 2004 na naboru izbran kot 28., v karieri pa je čez lužo igral za sedem moštev. V sezonah 2004/2005 in 2006/2007 je z ekipo San Antonio Spurs osvojil dva šampionska prstana.

Poleg Udriha so moštvo iz Miamija zapustili še Briante Weber, Okaro White, Luis Montero in Vashil Fernandez. Prva tekma v novi sezoni Miami čaka 27. oktobra v Orlandu.