Dragić naredil red, Latvijci zavijali z očmi

Konci treningov na evropskem košarkarskem prvenstvu v Turčiji, po navadi zadnjih pet minut, so namenjeni snemanju in izjavam. Tudi sinoči ni bilo nič drugače.

Slovenski igralci so bili dobro razpoloženi. Tudi Luka Dončić in Matic Rebec, ki vsakič tekmujeta z norimi meti – tudi sede oziroma s klopi za rezerve. Med prvimi je šel pred novinarje kapetan Goran Dragić, ki blesti tudi pred mikrofoni. Nič mu ni težko. A le do takrat, ko je sogovornik fer. Ko je kapetanu na uho prišlo, da ekipa Kanala A ni dobila želenih izjav od Latvijcev, je sledilo naglo in jasno povelje: naši igralci naj ne dajejo izjav latvijskim medijem. Rečeno storjeno. Kapetan se je Latvijcem ognil z opravičilom, da se jim mudi v hotel, Luka Dončić jim je ob spremstvu predstavnika za medije Jake Lenarta namenil le stavek ali dva, potem pa stopil pred slovenske mikrofone, mudilo se mu ni. Latvijci so le zmajevali z glavo in zavijali z očmi. Psihološka vojna se je začela.

»Vse se začne v obrambi, potem bo steklo v napadu. Naše glave so na pravem mestu, treme ni,« je poudaril Luka Dončić, eden od prihajajočih zvezdnikov evropske in svetovne košarke.

Po vseh mogočih in nemogočih urah bo Slovenija tokrat igrala ob 20.30. Kot se za resno košarko spodobi. »Ni panike za nas. Ura se sicer menja, a žoga in dvorana ostajata isti,« se je nasmehnil Dončić, ki upa, da se bo zbralo več navijačev.

Kot smo izvedeli, so obeti za slednje dobri: na poti iz Ljubljane v Istanbul naj bi bilo vsaj še 500 navijačev, med njimi tudi predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec in generalni sekretar zveze Rašo Nesterović.