Dončić odločen, da vrže Špance s trona

ISTANBUL – Luka Dončić se je rodil leta 1999. To je bilo leto, ko so Španci začeli impresivni niz dominance na evropskem parketu. Od Luke v plenicah pa do danes so osvojili osem kolajn na devetih prvenstvih, od tega tri zlate. Zadnjo pred dvema letoma. V Turčiji Pau Gasol in ekipa branijo vrh, ob Sloveniji so še edina neporažena ekipa. Nocoj nekaj po 22. uri pa bo nekdo sklonjenih glav zapuščal parket istanbulske dvorane Sinan Erdem. Slovenija in Španija igrata za mesto v velikem finalu. Slovenci smo drugič v takem položaju (prvič in zadnjič leta 2009), Špancem so te dimenzije domače, znane.

»O Španiji nismo govorili, saj smo želeli ohraniti pozornost na Latvijo,« je selektor Igor Kokoškov razkril veličastni četrtfinalni zmagi proti Latviji. No ja, v noči na sredo in tudi sinoči pa je bilo drugače. Trenerski štab Slovenije je do obisti proučil ekipo z Iberskega polotoka. »Premorejo izvrstne igralce, ki igrajo v ligi NBA in evroligi. So morda malce nekonvencionalna ekipa z dvema centroma. Ne bo nam lahko,« je dodal Kokoškov, ki pa ve, da lahko zvest stilu reprezentance podkuri tudi trikratnim evropskim prvakom, ki, roko na srce, ne premorejo impresivne branilske linije. Glavno besedo ima Ricky Rubio, svoje dodaja veteran Juan Carlos Navarro, tu pa je še Sergio Rodriguez.

Skulirani Kokoškov

Slovenija je hrabra, a ne prepotentna. Zaveda se svoje moči, svojih sposobnosti. Tudi zavoljo izvrstne predstave proti Latviji, ki so jo poslali domov, sebe pa v boj za odličje. V obračunu ekip, ki sta verjetno igrali najlepšo košarko, z napadom pa spomnili na tiste romantične čase evropske košarke, so bili naši košarkarji bolj zbrani. Luka Dončić se je ustavil pri 27 točkah, kapetan Dragić pri eni manj. Gogija ni ustavili niti strahovit udarec v glavo. Ko je šlo Slovencem za nohte, ob koncu 2. četrtine in sredi 4., je selektor Kokoškov ostal miren. Hladen, preudaren. Le s sodelavci je stopil ob minuti odmora na sredo terena, pustil igralce, da se pomenijo med sabo, potem pa pristopil. Precej drugače je bilo na drugi strani, ko je latvijski selektor Aidnars Bagatskis v enega od igralcev vrgel del traku za bandažo.

4 zmage je Slovenija dosegla v obračunih s Španijo, zadnjo leta 2013 na EP v Sloveniji.

Vsi okoli Dončića

»To je velika zmaga, pa saj malih zmag na tej ravni tekmovanja ni. Brez kalkulacij smo prišli na tekmo, na parket dvorane smo dali srce, s sabo smo prinesli tudi copate in hlače,« je z nekaj humorja preboj med štiri orisal Igor Kokoškov. »Vedeli smo, da ne bo lahko. Tudi na provokacije smo računali. Še danes se spomnim, kako so pred dvema letoma provocirali brata Zorana,« se je na tekmo ozrl kapetan Dragić, ki je dva dni bolehal, a spet odigral kot Goran Levjesrčni. Po tekmi Slovenije in Latvije sta bila v pritličju dvorane med najbolj obleganimi Saša in Luka Dončić. Prvemu so čestitali za takega sina, drugemu pa za super predstave. »Tekma je bila do konca zelo napeta in vseh 40 minut smo se morali boriti po najboljših močeh. Za gledalce, ki so lahko uživali v taki tekmi, je bil to zagotovo odličen dvoboj. Na koncu smo pokazali, kaj zmoremo,« je povedal 18-letni Luka, ki pa igra kot izkušen 30-letnik s 10 sezonami v evroligi. »Luka je po mojem mnenju najboljši evropski igralec do 25. leta,« je na novinarski konferenci razlagal Goran Dragić in spomnil, da je zunaj parketa pa še otrok. »Rad gleda risanke in serijo Prijatelji,« je pristavil Dragić, a v istem trenutku spomnil, da se povsem spremeni, ko pride na parket. Tam je miren, preudaren, žoga pa je pri njem na varnem.

Sabonis, Petrović, Kukoč

Kot je za Dončića že v navadi, so pedantni statistiki izbrskali podatek, da ima Luka boljše povprečje kot Dražen Petrović (13,4) ob svojem debiju na EP leta 1983. Dončič 15,7 točke dodaja 7,7 skoka in 3,1 podaje. Še en podatek je prišel na plan: nihče tako mlad ni dosegel 27 točk na tekmi na EP. Arvydas Sabonis jih je leto starejši prispeval 28. Luki v hrbet gleda vsa evropska falanga – vključno s Tonijem Kukočem, Vladom Divcem in pokojnim Petrovićem. To bo danes nepomembno. Evforija se je polegla. Na srečo že sinoči. Slovenija je ob 21.40 končala trening v pomožni dvorani. »Nikogar se ne bojimo. Vemo, kakšna ekipa je Španija, in morali bomo odigrati zares dobro, da jih premagamo,« je pristavil Dončić, ki se zaveda, da ne bo navadna tekma. Kot so nam povedali v izbrani vrsti, je Luka ves turnir hrepenel po tem obračunu. Zdaj ga ima, Španci pa ne spijo mirno.