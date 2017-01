Dončić ima potencial kot Daneu in Zdovc

Če ima kdo kaj povedati v slovenski, regionalni ali evropski košarki, je to zagotovo 65-letni Radovan Lorbek, ki se je preizkusil kot igralec, pozneje pa funkcionar tako doma kot na tujem. Košarki se je zapisal relativno pozno, a rojen je bil v mestu, ki je Sloveniji in svetu dalo velika košarkarska imena. Leta 1951 se je rodil v Mariboru, a skoraj ni živel tam. Njegov oče je bil izvrsten kuhar, družina se je pogosto selila po Sloveniji, nazadnje pa se je ustalila v Ljubljani. Rado se je v Savskem naselju navduševal nad nogometom in namiznim tenisom, pri 17 pa je na bežigrajski gimnaziji začel resno igrati košarko. Njegov prvi trener pri Olimpiji je bil Ostoj Kristan. Rado pravi, da se je pri njem veliko naučil. Hitro je prišel do članske ekipe, a so ocenili, da še potrebuje kaljenje, poslali so ga v Domžale, od koder se je vrnil v sezoni 1971/72 in ostal še pet sezon član Olimpije. »Sprva sem bil krilni center, potem pa sem se selil vse dlje od koša, saj so prihajali vse višji in močnejši igralci. Pri Slovanu sem bil tudi organizator igre. Krasila sta me dobra podaja in met,« se ozre na svojo kariero.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«