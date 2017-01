Domen Prevc se je dvignil pod stopničke, a ostal brez rumene majice

WISLA – Poljak Kamil Stoch je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v domači Wisli (133 in 124 m, 268 točk) in s tem prevzel vodstvo v pokalu iz rok tokrat petouvrščenega

Domna Prevca (120 in 128 m, 247,4). Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft (133 in 117 m, 251,7), tretji pa Nemec Andreas Wellinger (127,5 in 120,5 m, 249,1).

Jurij Tepeš je bil 15. (125,5 in 125,5 m, 235,5), Jernej Damjan 16. (124 in 122,5 m, 234,5), Cene Prevc pa 26. (126 in 113 m, 222,7).

V finale se izmed Slovencev ni uvrstil Bor Pavlovčič, ki je končal na 41. mestu (117 m, 96,6). Anže Semenič (47.) in Aljaž Osterc (50.) sta izpadla v petkovih kvalifikacijah.

Stoch je z zmago zdaj na čelu pokala in bo nedeljsko drugo tekmo pred domačimi gledalci začel z rumeno majico. To je na novoletni turneji izgubil in jo tam tudi znova oblekel Domen Prevc. Zmagovalec prestižne turneje štirih skakalnic Stoch ima 733 točk, Domen Prevc jih ima na drugem mestu 691, slednjemu pa se je na tretjem mestu še bolj približal Tande (687).

Avstrijec Gregor Schlierenzauer se je po več kot enoletnem premoru vrnil na 31. mestu, finale pa je zgrešil za vsega 1,2 točke. Sedemindvajsetletni po dvakratni skupni zmagovalec pokala in novoletne turneje ter olimpijski in šestkratni svetovni prvak je pred tem zadnjič tekmoval 3. januarja lani v Innsbrucku. Potem je 7. januarja ob 26. rojstnem dnevu sporočil, da v svetovnem pokalu do konca sezone ne bo več nastopal.

Izpustil je tudi svetovno prvenstvo v poletih na domačem Kulmu, marca lani pa si je nato na smučanju poškodoval še kolenske vezi. Zmagovalec 53 tekem svetovnega pokala je moral zato v kvalifikacije, kjer si je s 122,5 metra dolgim skokom in 19. dosežkom zagotovil nastop na današnji tekmi, na kateri je manjkal branilec velikega globusa Peter Prevc, ki si je po zanj neuspešnem začetku sezone, trenutno je na 16. mestu pokala, vzel premor.