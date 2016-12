Đoković priznal: od tod naprej gre vsak svojo pot

MONTE CARLO – »Po treh zelo uspešnih letih sva z Borisom Beckerjem sprejela skupno odločitev, da zaključiva sodelovanje,« je včeraj kar prek facebooka javnosti sporočil Novak Đoković, ki je po dolgem času izgubil prvo mesto na lestvici ATP (vodilni je zdaj Škot Andy Murray).

Novak pojasnjuje, da so bili cilji, ki so jih takrat začrtali, v celoti izpolnjeni, za kar se Beckerju iskreno zahvaljuje. Ob tem dodaja, da so njegovi profesionalni načrti usmerjeni v to, da obdrži ustrezno raven igre, da si postavi nove načrte, glede na to pa bodo odvisne nadaljnje odločitve.