Dobri občutki po porazu

Odbojkarji ACH Volleyja so letošnji skupinski del lige prvakov, nastopajo v skupini D, začeli s tesnim, a nadvse častnim porazom v Italiji. Premagal jih je favorizirani Azimut iz Modene, italijanski šampion je dvoboj dobil s 3:2 (23, -21, 19, -23, 11) in osvojil dve točki, Ljubljančanom je po pogumni igri za nagrado ostala ena. V drugi skupinski tekmi je romunska Craiova, ta bo 20. decembra v Stožicah tekmica ACH, s 3:1 pokorila poljski Skra Belchatow in na lestvici vodi s tremi točkami. V Modeni je bil najučinkovitejši domači odbojkar Srb Nemanja Petrić z 22 točkami, pri slovenskem prvaku, v LP sodeluje že desetič zapored, jih je Žiga Štern zbral 19.



Oranžni zmaji so bili prav v vseh nizih povsem enakovredni tekmeci malce utrujenim zvezdnikom Modene, v nedeljo so odigrali derbi italijanskega prvenstva, na koncu pa sta jih pokopala predvsem domači blok (italijansko moštvo je z njim doseglo 16 točk, ACH Volley 3) in 205 centimetrov visoki ameriški bloker Maxwell Holt, ki je v odločilnem nizu blestel tudi z začetnimi udarci. Azimutu so v petem nizu na pomoč priskočile tudi sodniške odločitve, tako da po skoraj dveh urah in pol igre ni bilo res popolne senzacije. »Pred tekmo bi seveda vsak podpisal, da bi odigrali pet nizov. Ponosen sem na svoje fante in njihovo predstavo. Po slabšem začetku v prvem nizu, ko smo storili ogromno napak, smo se pobrali in po zaostanku vrnili. V očeh fantov sem videl željo in nekaj mi je govorilo, naj vztrajam s to postavo in igralcem dam priložnost, da se na igrišču poberejo. To so res storili in pokazali, da so vredni zaupanja. Fantom bi še enkrat čestital za prikazano,« je bil trener ACH Volleyja Zoran Kedačič zadovoljen po tekmi v severni Italiji. Njegov varovanec Jan Pokeršnik pa je povedal: »Občutki so kljub porazu fenomenalni. Čeprav smo v prvem in zadnjem nizu storili nekaj napak, smo prikazali dobro igro. Prikazano na tokratni tekmi je zagotovo dobra popotnica za nadaljevanje sezone v ligi prvakov.«