Dobili so udarec, a še niso padli

ZAGREB – Slovenski rokometaši evropskega prvenstva na Hrvaškem niso začeli z želenima točkama proti Makedoniji. Ta je bila v bučni zagrebški Areni pred 5000 Slovenci in še več Makedonci, bilo je, kot da bi Aleksander Veliki zbral vojsko za novi pohod, boljša s 25:24 (11:11), burna tekma skupine C pa je za seboj pustila kopico vprašanj. Tudi o sojenju romunskega sodniškega para Sorin-Laurentiu Dinu in Constantin Din; v slovenskem taboru so se vso tekmo razburjali nad deljenjem pravice Romunov, tudi razmerje izključitev, 22 minut za Slovenijo, 12 za Makedonce, pove veliko.



A slovenski igralci so po tekmi tudi samokritično priznali, da tokrat niso bili dovolj dobri v obrambi in napadu, da bi premagali tako Makedonijo kot sodnika. Kljub temu da je odlični Matevž Skok na vratih zbral štirinajst obramb v tekmi, kjer sta bila najboljša strelca Žiga Mlakar (4) na slovenski in Dejan Manaskov (8) na makedonski strani. »Tekma je bila povsem korektna, tu nimamo kaj. Imeli smo dobre trenutke, oni so jih imeli, tekma je potekala, kot je, na koncu pa smo na žalost za izenačenje storili dve napaki,« je opomnil kapetan Vid Kavtičnik.



»Vsi so proti nam, moramo stopiti skupaj in razbiti vse, kar je pred nami. V prvem polčasu je bilo še v redu, v drugem pa nismo mogli odigrati hitrega začetka s sredine in polnasprotnih napadov, sodnika sta nas vseskozi vračala. Vedeli smo tudi, da bo vsak Makedonec, ki bo streljal na vrata, potem na tleh ležal vsaj pol minute. Sodnika sta padla na to, ustavljala igro, težko jo je bilo razviti. Ne glede na to se mi zdi, da smo sami zapravili tekmo, bili smo preveč v krču, še zdaleč nismo pokazali vsega. S takšno igro smo presenetili edinole sami sebe. Dobili smo udarec, a še nismo padli. Ko je imel Kiril Lazarov žogo, ne vem, zakaj je bilo zadaj toliko prostora v obrambi. Preprosto, ko Stojanče Stoilov dobi žogo, je neustavljiv. Tu smo storili preveč napak, bili smo tudi prevečkrat izključeni. Vsak stik s Stoilovim je bila kazen dveh minut,« je vse razčlenil Miha Zarabec. »Vedeli smo, da je Makedonija daleč od tega, da bi bila slab nasprotnik, vedeli smo, da jih ne bo lahko premagati. Zmago nas je stal slab začetek v drugem polčasu, nato smo porabili ogromno energije, da smo jih ulovili. Menim, da naša obramba v nobenem trenutku ni bila slaba, največ težav smo imeli v napadu,« je menil Borut Mačkovšek. V makedonskem taboru pa je bilo videti zadovoljne obraze. »Bila je težka tekma, nanjo smo se dolgo in dobro pripravljali, bilo je zelo živčno, a se je vse dobro izšlo. Naša obramba je bila zelo dobra, v napadu pa smo imeli veliko težav,« je vse ocenil makedonski selektor, Španec Raul Gonzalez. »Premagali smo ekipo, ki je verjetno med petimi najboljšimi v Evropi in na svetu. Imam celo občutek, da smo tokrat odigrali dve tekmi, tako čvrsto je bilo vse,« pa je navrgel Kiril Lazarov.