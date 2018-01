ZAGREB – Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Veselin Vujović dan po porazu svojih varovancev na uvodni tekmi evropskega prvenstva v Zagrebu proti Makedoncem ni mogel skriti razočaranja, predvsem pa ga je zabolelo sojenje romunskega para Constantin Din in Laurentiu Dinu. »Tekmo z Makedonijo sem si ogledal trikrat. Prvič takoj po tekmi, drugič ob štirih zjutraj in tretjič tik pred današnjim dopoldanskim treningom. Med ogledom sem bil zelo objektiven, kljub temu pa sem naštel vsaj 19 napak v našo škodo,« je tik pred današnjim prvim treningom v mali dvorani Doma sportova v Zagrebu, ki je le streljaj oddaljena od reprezentančnega hotela Panorama, uvodoma dejal Vujović. »Sodnika sta nas pošteno onemogočila. Preprečila sta nam hitro izvajanje sredine igrišča in povsem zatrla naš način igre. Če bi se to zgodilo velikim reprezentancam, kot so Francija, Nemčija ali Danska, potem bi bil to velik škandal. Zahtevale bi se zamenjave sodniških parov, mi pa smo na našo veliko žalost v takšnem položaju, da moramo spustiti glave in si reči, da smo majhen narod, naša reprezentanca je izjemno simpatična, Vujovićeve besede pa navadna neumnost. Ne preostane nam nič drugega, kot da čim hitreje pozabimo na tekmo z Makedonci, s svojimi igralci se o njej ne mislim več pogovarjati.«

Dobil SMS glede sodnikov in odgovoril, da smo v »ku...«

»Takoj ko je direktor naše reprezentance Uroš Mohorič prek SMS sporočila poslal sodniški par za uvodno tekmo z Makedonijo, sem mu odgovoril, da smo v 'ku...'. Že moje srečanje z romunskim parom na igrišču je bilo izjemno čudno, prišla sta do mene in mi dejala, da sta začela soditi, ko sem sam začel svojo trenersko pot, zdaj pa sta na koncu svoje sodniške poti. Ne vem, kaj natančno sta mi s tem hotela povedati, a prepričan sem, da bosta v nadaljevanju letošnjega evropskega prvenstva za nagrado dobila tudi kakšno tekmo za odličja, EHF se jima bo bržkone na ta način zahvalila za njun rokometni prispevek,« je ogorčeno dejal Vujović.

V ponedeljek z Nemci

Slovenijo po dnevu premora v ponedeljek čaka zahtevna tekma z Nemčijo, ki je na uradnih tekmah še nismo premagali. »Na tej tekmi mora biti naša obramba na najvišji možni ravni. Od prve do zadnje minute mora biti čvrsta in kompaktna, hkrati pa moramo preprečiti nemško tranzicijo v igri. V tem elementu igre so Nemci izjemno močni, da ne govorim o njeni zelo močni obrambi. Pri tem pa ne smemo pozabiti še na dva odlična vratarja, Andreasa Wolffa in Silvia Heinevettra,« je še povedal slovenski selektor.