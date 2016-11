Dimicu v Cottbusu po drugem mestu še tretje

COTTBUS – Slovenski telovadec Alen Dimic je na tekmi svetovnega pokala v nemškem Cottbusu še enkrat stopil na zmagovalne stopničke. Po drugem mestu na bradlji se je izkazal tudi na drogu, kjer je osvojil tretje mesto. Prvo mesto je z oceno 15,166 osvojil Nemec Andreas Bretschneider, pred Dimicem (14,566) pa je bil še Japonec Yuya Kamoto (15,100).

Dimic se je v Cottbusu izkazal že na bradlji, kjer je z oceno 14,633 zaostal le za Kamotom (15,366), tretji pa je bil še en Japonec Naoto Hayasaka (14,566).

»Že pred finalom se je vedelo, da so na vsakem orodju po trije, štirje favoriti za medalje, Alen je obe vaji izvedel korektno, kar se je potem poznalo tudi na oceni. Sicer je bilo na orodjih nekaj napak, vendar so bili vsi glavni favoriti dobro pripravljeni. Z izkupičkom v Cottbusu smo lahko zadovoljni, še posebej, ker je padel sredi mrtve sezone. Fantje in dekle so se vsi izkazali tako z izidi kot z izvedenimi vajami, tako da smo lahko tudi s te strani zadovoljni,« je selektor reprezentance Sebastijan Piletič na kratko ocenil izkupiček slovenske reprezentance v Cottbusu.

V soboto je Rok Klavora osvojil tretje mesto na parterju, slovenski uspeh pa je s četrtim mestom dopolnil Žiga Šilc. Na konju z ročaji je bil Sašo Bertoncelj četrti, Ivana Kamnikar pa je osvojila peto mesto na dvovišinski bradlji.