Dan za odmor Gorana Dragića

LJUBLJANA – Tako dobro, kot so se v Sloveniji leta 2013 počutili finski navijači, prija Finska v teh dneh našim stotnijam zvestih podpornikov Gorana Dragića in ekipe. Ponosno stopajo po mestu in kažejo dres ali šal Slovenije. Po napornem vikendu so bili navijači včeraj prosti. Prijalo jim je, saj so tja v ponedeljkovo jutro slavili uspeh Slovenije. Naša reprezentanca pa ni pretiravala. Navijače so pozdravili, Goran Dragić jih je še podžgal z napovedjo o kolajni, o kateri sanjamo 25 let in jo čakamo kot Oto Pestner na železniški postaji vlak. Selektor Igor Kokoškov je igralcem modro namenil prosto včerajšnje dopoldne, sledila pa sta trening in druženje z novinarji. Nedeljsko slavje in paket treh zmag je pozabljen, v mislih pa Islandija in Francija. Priložnost za četrto in peto zmago. Slovenija tega ne misli izpustiti iz rok!

Haukur grozi

»Reprezentanca Islandije igra izjemno agresivno in nepopustljivo. Njihova največja odlika je, da so izjemno borbeni, primanjkljaj v višini pa nadomestijo z energijo. Vsi trije nasprotniki so imeli z islandsko kolektivno igro v prvih polčasih težave. To bo pravi test za našo individualno in kolektivno obrambo,« je z analizo tekmeca postregel Aleksander Sekulič, ki je spomnil na 25-letnega skoraj dva metra visokega Haukurja Palssona, okoli katerega se vrti islandska igra. Košarkar, čigar delokrog je na krilu ali nekaj bližje košu na položaju krilnega centra, ima na tekmo po 11,3 točke, tri skoke in štiri podaje. Islandci so v prvih treh tekmah trikrat prepričljivo izgubili – klonili pa so v zadnjih četrtinah, ko so si po pravilu nabrali velik minus. Ob za razred ali dva slabšem tekmecu se kot na dlani ponuja možnost, da bi se pred obračunom s Francijo odpočilo morda kar prvega zvezdnika Slovenije Gorana Dragića! »O tem odloča selektor,« je bil kratek in jasen Sekulič.

Orjak z Islandije Pétur Karl Guðmundsson ima 58 let, živi pa v Reykjaviku. Leta 1981 je postal prvi Islandec, ki je zaigral v ligi NBA. Na naboru so tega 218 centimetrov visokega orjaka izbrali Portland Trail Blazersi. Avgusta 1983 se je preselil v Detroit, do konca avanture v ZDA je bil še član Lakersov in Spursov.