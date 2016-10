Celjski rokometaši v Skandinaviji do velike točke

KRISTIANSTAD – Celjski rokometaši so v napetem dvoboju izenačili tri sekunde pred koncem dvoboja z golom Blaža Janca. Po današnji tekmi bo zaradi reprezentančnih kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu na Hrvaškem zanje napočil krajši premor v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, naslednjo tekmo bodo igrali 12. novembra, ko bodo v dvorani Zlatorog gostili slovensko obarvane tekmece iz madžarskega Szegeda. Trener Celja Branko Tamše ni mogel računati na pomembnega člena v svoji rokometni verigi, saj se je na zadnjem treningu poškodoval Žiga Mlakar. Nastalo vrzel na desnem zunanjem je zapolnil vsestranski Janc, a Celjani uvodoma niso bili pravi. Že v osmi minuti so zaostali za tri gole (4 : 1), toda v 13. minuti so z zadetkom Mihe Zarabca izenačili na 4 : 4. V 21. minuti so spet zabredli v težave , saj so zaostajali že 10 : 5, do konca polčasa pa so le malce znižali razliko (14 : 11).

Celjani so sijajno začeli drugo polovico tekme, že po šestih minutah igre so izenačili, v 44. minuti pa celo povedli z 22 : 19. Nekdanji švedski selektor Ola Lindgren je že po trinajstih minutah igre tako izkoristil obe minuti odmora, kar pa sprva ni porušilo njihovega ritma. Celjani so po golu Janca nazadnje vodili v 52. minuti (26 : 25), nato pa gostiteljem dihali za ovratnik do izdihljajev tekme in v prelomnih trenutkih dvoboja dobro preživeli prestrogo izključitev Kristiana Bećirija, točko pa jim je priigral Janc, ki je bil z devetimi goli tudi najučinkovitejši strelec.