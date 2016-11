Celjski rokometaši praznih rok proti Picku iz Szegeda

CELJE – Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v današnji tekmi 6. kroga evropske lige prvakov izgubili proti madžarskemu Picku iz Szegeda z 31 : 25. Celjani so doživeli četrti poraz v elitni skupini najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Po porazu proti makedonskemu Vardarju iz Skopja, nemškemu Rhein Neckar-Löwnu in poljskih Kielcah so jih na kolena položili še tekmeci iz madžarskega Veszprema.

Slovenski prvaki so v dosedanjih šestih tekmah premagali le hrvaški Zagreb in remizirali s švedskim Kristianstadom, v prihodnjem krogu pa bodo v soboto, 19. novembra, gostovali pri beloruskem Meškovu iz Bresta.