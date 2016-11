Celjski popravni izpit na beloruskih tleh

BELORUSIJA – Celjski rokometaši bodo pregoreli. Prejšnjo soboto so v ligi prvakov gostili Szeged, v torek je bilo v savinjski metropoli v sklopu regionalne lige SEHA Gorenje z veliko in tudi malo začetnico, danes ob 17.30 bodo fantje iz Celja Pivovarne Laško v 7. krogu lige prvakov v Belorusiji že stali nasproti Meškovu iz Bresta. Brestovčani bodo že naslednjo nedeljo v 8. krogu LP gostovali v Zlatorogu, da bo mera polna, pa varovanci trenerja Branka Tamšeta v torek v ligi SEHA odhajajo na vroče igrišče zagrebških rokometašev.



Meškovi in celjski igralci so se v letošnji sezoni že pomerili med seboj, v regionalni ligi je belorusko moštvo doma slavilo s 36:29. Današnji obračun bo zelo pomemben, v skupini B lige prvakov namreč poteka ogorčen boj za uvrstitev na 6. mesto, ki še prinaša napredovanje v osmino finala. Meškov je na lestvici s šestimi točkami peti, Celje Pivovarna Laško in Kristianstad jih imata po 3, zadnji je Zagreb z dvema za eno doseženo zmago.

