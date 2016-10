Celje in Krim cela iz vikinškega ravsa

Slovenska predstavnika v rokometni ligi prvakov oziroma prvakinj sta v soboto uspešno prešla skandinavski oviri. Igralci Celja Pivovarne Laško so v 5. krogu skupine B na gostovanju pri švedskem Kristianstadu prigrabili točko, izid je bil 29:29 (14:11), dekleta Krima pa so v 2. krogu skupine D na ljubljanskem Kodeljevem s 24:22 (10:13) porazile norveški Larvik.



Oba dvoboja sta bila za uspešno nadaljevanje evropske klubske sezone zelo pomembna za slovenska kluba. Celjani in Švedi se namreč bojujejo za uvrstitev med šest najboljših moštev v skupini, ki napredujejo v osmino finala, oboji pa po remiju delijo šesto mesto s po tremi točkami. Pivovarji so se na Švedskem jugu poleg tekmeca spoprijeli tudi s težavami zaradi poškodbe mišice levorokega Žige Mlakarja in boleznijo krožnega napadalca Vida Poteka. Na desnem zunanjem položaju je moral tako veliko odgovornost prevzeti Blaž Janc, ki pa je z devetimi zadetki, zadnjega je za izenačenje izida dosegel tri sekunde pred koncem dvoboja, pokazal svoje levje srce in tudi tisto kluba iz knežjega mesta. Vikingi, najboljši strelec pri njih je bil Jerry Tollbring z osmimi zadetki, so si na uvodu tekem priigrali rezultatsko prednost (4:1), v 21. minuti pa je bilo celo že 10:5. Poteko je z dvema zaporednima zadetkoma goste približal na 11:9, za konec prvega polčasa pa si je domače moštvo v igri, polni napak, priigralo tri gole prednosti.



V drugem polčasu je Celje po obrambi vratarja Urbana Lesjaka in zadetku Mihe Zarabca uspelo izenačiti na 16. Obramba slovenskega prvaka je bila mnogo boljša kot v prvem polčasu, gostitelji so težko prihajali do strelov. V 40. minuti so Celjani po uspešnih strelih Janca in Gala Marguča povedli z 18:17, Luka Žvižej pa je pozneje prednost dvignil na tri (22:19). A švedski Vikingi se seveda niso kar predali in so izid s 24:23 zasukali v svoj prid. Končnica je bila za infarkt. Kristianstad je z zadetkom prednosti in z napadom krenil v zadnjo minuto, a je njihov igralec storil prekršek v napadu. Celjani so ključno žogo nato izrabili, Blaž Janc je tri sekunde pred koncem izid poravnal za končnih 29:29 in delitev točk. »To je bila zelo težka tekma, a to smo pred njo že vedeli. Na Kristianstad smo se dobro pripravili. Ko smo bili v obrambi zbrani, so imeli Švedi velike težave. Čeprav smo zaostajali že za pet, nekajkrat pa tudi za štiri in tri gole, smo ostali pri svojem načrtu. Pokazali smo velik boj in srčnost, to je ogromna točka v gosteh, veliko nam pomeni,« je tekmo ocenil trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše.



Pretekle Larvik



Larvik pa je proti Krimu začel kot norveški slalomski as Henrik Kristoffersen. V deveti minuti je semafor na Kodeljevem kazal 1:6, a Mirjeta Bajramoska je v 17. minuti zasuk Krima potrdila z izenačenjem na 6. A vikinška dekleta so znova prestavila v višjo rokometno hitrost, Ljubljančanke so zastreljale tri sedemmetrovke in ob polčasu je bilo 10:13. V nadaljevanju smo gledali z domače strani precej boljšo igro, gostje so se izgubile, z dvajsetimi obrambami jih je uničila tudi kapetanka, vratarka Miša Marinček. Krim je prvič povedel pri 18:17 (gol Anete Benko), izid 24:22 na koncu pa je v tabor Krima zasejal ogromno veselje, zmaga je zelo pomembna za nadaljevanje LP in dvig samozavesti. Najboljše strelke (po pet zadetkov) pri gostiteljicah so bile Benkova, Vesna Milanović-Litre in Elizabeth Omoregie, pri Norvežankah pa Linn-Kristin Riegelhuth Koren s šestimi. »Začeli smo zelo slabo, v napadu nikakor nismo mogli doseči zadetka, čeprav smo si ustvarjali priložnosti, igra ni bila slaba. Vedel sem, da lahko bolje tečemo od Norvežank, to sem dejal tudi ob polčasu, na ta način smo tudi povedli. Motile pa so me zgrešene sedemmetrovke in čiste priložnosti. To je Larvik, njega ni kar tako premagati, vedno je bil trd nasprotnik, čeprav ima zdaj nekaj manjši klubski proračun. Igralke dobivajo plače, mi pa se iz dneva v dan trudimo, da navdušimo novinarje, navijače in pokrovitelje, da dobimo plačano,« je bil po zmagi presrečen Krimov trener Uroš Bregar. »V prvem polčasu nas je malce ubil slab začetek z izidom 1:6. Potem pa kot da smo začele verjeti, da lahko vzamemo točki, nadaljevanje je bilo takšno, kot pritiče domači dvorani. Sama sem v zmago verjela že v Esbjergu, žal je ni bilo, tokrat pa sem bila prepričana, da bo naša,« je navrgla Miša Marinček. Leva zunanja igralka Nina Jeriček pa je pristavila: »Verjele smo v zmago, zdi se, da nas morda tekmice celo podcenjujejo. A tokrat smo dokazale, da se lahko kosamo z vsako ekipo. Vedele smo, da bo to zelo težka tekma, Larvik je skandinavska ekipa, ki veliko teče, a tokrat smo jih pretekle. Dvoboj smo dobile zaradi naših polnasprotnih napadov.«