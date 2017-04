Celjanke vladarke tudi doma

To je naša najboljša sezona v klubski zgodovini,« Borut Kop, predsednik aktualnih državnih košarkarskih prvakinj Athleta Celje, v sredo zvečer ni skrival navdušenja po pometanju Celjank proti Triglavu. Na zadnji tekmi je bilo 66:61, a so se morale 13-kratne prvakinje pošteno preznojiti, da so v trokoraku osvojile že tretji naslov v tej sezoni. Najprej so postale pokalne prvakinje, potem marca še najboljše v regionalni ligi. Kranjčanke so bile več kot dostojne tekmice. Američanka Shante Marie Evans, ki bo kmalu dobila slovenski potni list, je prejela priznanje za najkoristnejšo igralko sezone in finalne serije. Najbolj borbena igralka je bila njena soigralka Annamaria Prezelj. »Čestitke izjemnim igralkam za celotno sezono in zgodovinski uspeh kluba. Zahvalil bi se svojim strokovnim sodelavcem za izjemno delo, prav tako upravi kluba, ki zagotavlja nemoteno delo in odlično vzdušje v klubu. Tu se počutimo fantastično. Čestitke tudi ekipi Triglava za dobre predstave v vsej sezoni,« je razmišljal trofejni trener in mojster za razvoj mladih igralk Damir Grgič. »Lepo, v čast in veselje mi je delati s tako prizadevnimi igralkami, ki si želijo biti vsak dan boljše. Zdaj sledi nekaj počitka, potem pa nove obveznosti,« napoveduje Grgič, ki s športnim direktorjem in dušo kluba Urošem Kranjcem že kuje sestavo zasedbe za novo sezono. Jasno je, da se poslavlja Evansova, ki se seli v enega od evroligašev. Uspelo ji je to, po kar je prišla v Celje – da se predstavi širši evropski košarkarski srenji, zato še toliko bolj ponosna odhaja domov. Ni izključeno, da še katera mlada igralka zapusti Celje in se preseli na tuje. V celjskem klubu pa ostajajo zvesti politiki, ki jih krasi v zadnjih letih – selekcija, produkcija in prodaja mladih igralk. Maja bodo predstavili dve ali celo tri mlade košarkarice, ki prihajajo iz regije, da bi napredovale v Celju. »Ostajam še nekaj sezon,« pa je tudi Grgič potrdil, da kljub ponudbam iz tujine ostaja v Sloveniji, kjer mu ni hudega. »Delam in ustvarjam v klubu, kjer je užitek delati. Moja edina skrb so treningi in razvoj teh deklet,« je strateg, ki se ga je prijel vzdevek Trboveljski Sagadin, ne skriva navdušenja nad razmerami v klubu. Pa še boljše bo – v klubski proračun bo po novem več prispevala, toliko, da bo kar generalni sponzor, podjetje Cinkarna Celje. Grgič bo očitno dobil nov štiriletni mandat. V tem obdobju bi Celjanke lahko postale zrele tudi za nastop v evroligi. Ker se je v zadnjem letu in pol tako popravil finančni položaj v klubu, so igralke ob koncu sezone dobile tudi evrske premije, kar je na zaključni zabavi ob proslavi naslova poskrbelo za še dodatno veselje v igralskih in trenerskih vrstah.



»Čestitke ekipi Celja za naslov državnega prvaka. V šali rad rečem, da smo bili prvi med vsemi amaterskimi ekipami. Na tem mestu pa poudarjam, da to ne zmanjšuje uspeha ekipe Celja, ki ima za sabo izjemno sezono. So edini klub v Sloveniji, tako v moški kot ženski konkurenci, ki delajo načrtno, z dobro zastavljenim programom ter vso potrebno logistiko,« je Celjanke pohvalil trener Triglava Bojan Lazič, ki je med sezono izgubil tri igralke. »Vsa čast mojim dekletom, ne samo za borbo in igro v finalu, ampak za celo sezono. Vsakič, ko smo doživeli pretres v ekipi, smo stopili skupaj in udarili še močneje. Niti v enem trenutku nismo razpadli, iskreno pa povem, da bi lahko. Posebno bi se rad zahvalil pomočniku Gregi Verčiču, ki je bil z mano v vseh situacijah in je kot pravi pomočnik vedno stal trenerju ob strani,« je še dodal Lazič.