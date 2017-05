Celjani osvojili 21. naslov državnih prvakov

CELJE – Celjani ostajajo absolutni gospodarji slovenskih rokometnih igrišč, po zmagoslavju na aprilskem zaključnem turnirju za pokal Slovenije v Mariboru pa so po današnji zmagi nad novomeško Krko z 38 : 26 (18:14) v predzadnjem krogu končnice za prvaka v ligi NLB osvojili že 21. naslov državnih prvakov.

Celjska zasedba je od slovenske osamosvojitve naprej le petkrat ostala brez naslova državnih prvakov. Prvič je primat na domačih tleh izgubila v sezoni 2001/02, ko so slavile Prule 67, trikrat je naslov najboljšega osvojilo velenjsko moštvo v sezonah 2008/09, 2011/12 in 2012/13, enkrat pa se je končne zmage veselila koprska zasedba v sezoni 2010/11.

Po koncu sezone bo celjska ekipa doživela številne kadrovske spremembe. Blaž Janc odhaja v poljske Kielce, Miha Zarabec v nemški Kiel, Vid Poteko v beloruski Brest, mesto ob Savinji pa bodo zapustili tudi dolgoletni kapetan Luka Žvižej, Brazilec Arthur Patrianova, Litovec Povilas Babarskas in Srb Ivan Gajić.

V celjskem klubu so že začeli sestavljati igralski mozaik za prihodnjo sezono. Svoj prihod so že potrdili Francoz Ivan Anić, Črnogorec Branko Vujović, Španec Daniel Dušebajev ter Slovenca Urh Kastelic in Jan Jurečič, od sezone 2018/19 pa bo v Celju igral tudi Hrvat Josip Šarac.

Pred Celjani je v tej sezoni le še »revialna« tekma z Velenjčani, ki bo v petek, 2. junija, v dvorani Zlatorog.

Konec tega tedna bodo na sporedu še druge tekme predzadnjega kroga, prihodnji teden pa še tekma zadnjega kroga v končnicah za prvaka in obstanek. Že zdaj je znano, da bodo prvoligaško druščino zapustili Slovenj Gradec 2011, Dol TKI Hrastnik, Drava Ptuj in Istrabenz plini Izola, iz 1. B SRL pa sta se v najmočnejšo ligo uvrstila Herz Šmartno in Slovan.