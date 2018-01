Celjani naprej z novim predsednikom

CELJE – Na predlog dosedanjega predsednika RK Celje Pivovarna Laško Bojana Cizeja je zbor na to mesto izvolil dosedanjega podpredsednika upravnega odbora Jerneja Smisla, ki je tako postal novi predsednik RK Celje Pivovarna Laško. Cizej sicer ostaja v RK Celje Pivovarna Laško kot član upravnega odbora.

Jernej Smisl prav tako prihaja iz vrst generalnega sponzorja, Pivovarne Laško Union. Od septembra leta 2012 je bil član upravnega odbora RK Celje Pivovarna Laško, od leta 2014 dalje pa je bil namestnik predsednika upravnega odbora, kjer je sodeloval pri vseh odločitvah kluba, zato pozna delovanje kluba in naloge, ki zagotavljajo kontinuiteto dosedanjega dobrega dela.

Zbor članov je prav tako na novo imenoval nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Klub oziroma zbor članov je v svoje vrste častnih članov, ki ga že sestavlja 11 posameznikov, sprejel še enega novega, in sicer dolgoletnega klubskega zdravnika, dr. Rudija Čajavca, ki se je v oktobru 2017, po odhodu v pokoj, umaknil od aktivnega delovanja v klubskih selekcijah. Naziv častnega člana, ki je doživljenjski, je eden izmed nazivov in dejanje kluba, s katerim klub prizna zasluge in se zahvali za delo, ki so ga imenovani posamezniki vložili v delovanje tega kluba.