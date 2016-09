Celjani na pragu zmage v Frankfurtu, na koncu ostali brez točk

FRANKFURT – Slovenski prvak je bil po sladkem zmagoslavju nad Zagrebom na pragu zmage tudi v finančnem središču Nemčije, navkljub všečni predstavi pa je na koncu ostal praznih rok. V dvoboju elitne skupine B je klonil proti izjemno močni nemški zasedbi iz Mannheima, ki je dvoboj s Celjani zavoljo zasedenosti SAP Arene odigrala kar v Frankfurtu. Celjska zasedba bo prihodnjo tekmo igrala v nedeljo, 9. oktobra, ko bo gostila makedonski Vardar iz Skopja.



* Fraport Arena, gledalcev 2000, sodnika: Dinu in Din (oba Romunija)

* Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Palicka, Baena, Schmid 3, Sigurdsson 3, Buena 2, Steinhauser 2, Pekeler 5, Groetzki 2, Abt, Reinkind 1, Guardiola 3, Petersson 3, Ekdahl Du Rietz 7

* Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić 3, Malus 4, Babarskas 2, Janc 4, Razgor, Suholežnik, Marguč 2, Grošelj, Poteko 1, Zarabec 7, Kodrin, Mačkovšek, Mlakar 5, Žvižej, Bečiri 2

* Sedemmetrovke: Rhein-Neckar Löwen 1 (0), Celje Pivovarna Laško 3 (2).

* Izključitve: Rhein-Neckar Löwen 12, Celje Pivovarna Laško 2 minuti

* Rdeči karton: /

Izbranci velenjskega trenerja na celjski klopi Branka Tamšeta so se uvodoma dokaj enakovredno kosali z gostitelji, ki so znani po svoji igri s sedmimi igralci v polju. Celjska zasedba je sprva kljubovala tej nemški napadalni postavitvi, nato pa malenkostno popustila in v 12. minuti zaostala za tri gole (4 : 7). Do same končnice prvega polčasa ni imela ustreznih odgovorov na raznovrstno igro v napadu ter dokaj čvrsto obrambno postavitev Rhein-Neckar Löwna.

Tamše je tako že po petnajstih minutah igre – po zaostanku 5 : 10 – zahteval minuto odmora, a njegovi napotki sprva niso spremenili razmerja moči na igrišču, škarje in platno je bilo še naprej v rokah nemških rokometašev.

Zato pa so Celjani sijajno odigrali končnico prve polovice tekme in bili vse bliže gostiteljem, med 24. in 28. minuto so naredili delni izid 4 : 0 in jih skoraj ujeli (13 : 14) ter drugi polčas začeli z aktivnim izidom (15 : 16).

Celjani so porazno odigrali uvodne minute drugega polčasa, tako da so gostitelji v uvodnih petih minutah naredili delni izid 5 : 1. Po vnovičnem zaostanku petih golov (17 : 22) pa so vendarle strnili svoje vrste in se podali v lov za tekmeci. Z granitno obrambo – med 39. in 48. minuto sploh niso prejeli gola – ter učinkovitim napadom so tekmo postavili na glavo. V tem obdobju so naredili delni izid 7 : 0 in v 46. minuti povedli s 27 : 24.

Od celjskih rokometnih udarcev »omotični« nemški rokometaši so bili v navidez izgubljenem položaju, a so se iz njega vendarle izvlekli. Goste iz Slovenije so v 50. minuti ujeli in tekmo postavili v začetno izhodišče (27 : 27).

V razburljivi in izenačeni končnici je bilo še v 58. minuti izenačeno (30 : 30), nato pa je gostitelje v vodstvo popeljal Šved Kim Ekdahl Du Rietz. Po Tamšetovi minuti odmora sta romunska sodnika razveljavila zadetek Blaža Janca zavoljo prestopa, domači igralci pa so zadržali žogo do zadnjega zvoka sirene in se veselili že osme zmage nad Celjani v dosedanjih devetih medsebojnih dvobojih.

V celjski ekipi je bil najučinkovitejši Miha Zarabec s sedmimi goli, Žiga Mlakar jih je prispeval pet, vratar Ivan Gajić pa kar tri.