Celjani izgubili po neumnosti

Dvoboj Celja Pivovarne Laško v 10. krogu skupinskega dela rokometne lige prvakov s švedskim Kristianstadom se je po medli igri na koncu spremenil v pravo srhljivko in domači poraz v Zlatorogu z izidom 27:28 (13:13). Luka Žvižej je v zadnji celjski akciji pet sekund pred koncem izid poravnal na 27, gostom pa so za napad ostale le še tri sekunde. Torej, bile so skoraj nične možnosti, da bi švedski prvak še dosegel zmagoviti zadetek, a je z osmimi goli najboljši celjski strelec Blaž Janc storil neracionalen prekršek blizu sredine igrišča. Tega sta madžarska sodnika Csaba in Pal Kekes zaradi namernega vlečenja za dres kaznovala z rdečim oziroma modrim kartonom, to pa po novih pravilih pomeni tudi kazenski strel s sedmih metrov. Najstrožjo kazen je po izteku igralnega časa v zadetek pretvoril Jerry Tollbring, skupaj je zabil sedem golov, in Kristianstadu prinesel pomembno zmago. Namreč, Celjani v boju za šesto mesto, zadnje, ki še pelje v osmino finala lige prvakov, za švedskim moštvom zdaj zaostajajo za točko. Razpored slovenskega državnega prvaka v štirih krogih do konca tekmovanja v skupini B pa ni lahek, že v nedeljo v Zlatorog prihaja kar evropski klubski prvak Kielce s Poljskega. »V igri smo storili preveč napak, a se nismo vdali do konca. Nato se je dogodila zadnja sodniška odločitev, ob teh pravilih jo moramo spoštovati. Je pa zanimivo, da smo tudi sami že imeli podoben položaj, a je bila odločitev takrat proti Meškovu drugačna. Delitev točk bi bila najbolj pravična, a žal se je izteklo drugače,« je po tekmi menil trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše. »Lahko obžalujemo izgubljeno točko. Na obeh straneh igrišča smo imeli nemalo težav z njihovo igro. Ni časa za objokovanje tokratnega rezultata, že v torek je nova tekma lige SEHA z Zagrebom, nato pa nas v ligi prvakov čakajo obračuni, v katerih bomo poskušali dobiti tiste točke, ki bi nas v igri za osmino finala držale prav do konca,« pa je pripomnil vratar Urban Lesjak.



Previsok poraz



Rokometašice Krima pa so v 3. krogu drugega dela tekmovanja v ligi prvakinj na gostovanju na Danskem z 19:28 (11:13) izgubile z Midtjyllandom. Najboljša strelka ljubljanske ekipe je bila Mirjeta Bajramoska s sedmimi zadetki, pri Dankah jih je Stine Jørgensen prav tako zbrala sedem. Krimovke naslednja tekma čaka čez slabih 14 dni, v Ljubljani bo gostoval Györ, položaj slovenskih podprvakinj v boju za uvrstitev v četrtfinale lige prvakinj pa je vse bolj zapleten. Igralke trenerja Uroša Bregarja so tudi zaradi številnih zdravstvenih težav še brez osvojene točke v drugem delu tekmovanja, za prebitje v četrtfinale pa bo treba presenetiti evropskega klubskega prvaka Bukarešto, podprvaka Györa ali pa dansko osrednjo Jutlandijo. »S prikazano igro v obrambi sem v večjem delu tekme lahko zadovoljen, medtem ko smo v napadu delali napake, kar je bila tudi posledica pomanjkanja igralk. Midtjylland je to izrabil. Za prvih 50 minut igre lahko puncam le čestitam. Nato pa sem dal priložnost za igro še rokometašicam, ki imajo z nastopi v ligi prvakinj nekoliko manj izkušenj,« je ocenil Krimov trener Uroš Bregar. Kapetanka Miša Marinček je dodala: »V prvem polčasu smo igrale racionalno, organizirano. Tekmice smo poskušale prisiliti v počasnejši ritem, saj naša ekipa ni imela na voljo veliko menjav. Domača vrsta s tem ni imela težav, kar se je na koncu poznalo tudi pri rezultatu. Čisto drugače je, če tekmo izgubiš s tremi, štirimi goli razlike kot pa z devetimi. Ta razlika je previsoka, saj si tekmice s prikazanim tako visoke zmage niso zaslužile. A tako pač je. Naši ekipi se pozna, da v napadu nima veliko učinkovitih rešitev, ko kakšni igralki poidejo moči, zanjo nimamo primerne zamenjave. To se potem kaj hitro pozna pri nasprotnih napadih tekmic.«