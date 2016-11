Celjani bodo poskušali zlomiti lomilce kosti

Rokometni ritem je tako naporen kot v kakšni ameriški poklicni ligi. Tekme so na sporedu skoraj nonstop, Celje Pivovarna Laško danes ob 19. uri v 6. krogu lige prvakov gosti madžarski Pick iz Szegeda. Stvar je preprosta, zmaga je nadvse pomembna, saj se Celjani v osemčlanski skupini B LP bojujejo za šesto mesto, ki še prinaša nastop v osmini finala. Celje in Kristianstad na skupnem šestem mestu imata po tri točke, zadnji Zagreb 2, mesto pred slovenskim klubom in Švedi pa je Meškov iz Bresta s 4 točkami. Torej gledalci v dvorani Zlatorog bodo svoje fante spet s spodbujanjem poskušali gnati do nove zmage v elitnem klubskem tekmovanju stare celine.



Szeged, to mesto je znano po suhomesnati hrani, pa ni kar tako lahko prebavljiv. Imena kot Jose Manuel Sierra, Jonas Källman, Sergej Gorbok in Denis Buntić povedo veliko, v madžarskem podprvaku pa igrajo še slovenski rokometaši Staš Skube, Mario Šoštarič in Matej Gaber. Celotnega nekdanjega Gorenjevega tria pa ne bo v Zlatorogu, Gaber si je na uvodni kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo proti Švici v Velenju poškodoval mečno mišico in mora gostovanje v Celju izpustiti. Pick Szeged ima na razpredelnici skupine 5 točk in je na četrtem mestu, torej za zdaj, tudi po kakovosti igralskega kadra, mirno pluje proti osmini finala lige prvakov.



Denar ni težava



Celjski trener Branko Tamše je moral zaradi reprezentančnih obveznosti svojo četo dober teden dni vaditi brez članov izbrane vrste, zdaj je ta peterica tu, da v Zlatorogu na roge nabode madžarske goste. Ne bo pa zaradi poškodbe nastopil Žiga Mlakar. »Ekipa Szegeda je sistematično sestavljena, klub kar se tiče denarja nima težav, španski trener Juan Carlos Pastor si lahko zaželi marsikaterega igralca. Szeged je zadnjem času v zelo dobri formi, to dokazuje tudi njihova prepričljiva zmaga nad domačimi tekmeci iz Veszprema. Imajo visoke cilje in apetite, v Celju nameravajo zmagati, a enako željo imamo tudi sami. Szeged igra obrambno različico 5-1, ki jo pogosto kombinira s 5+1, torej z visokim Källmanom na enici. Uporabljajo tudi 6-0, ob igralcu več na igrišču pa tudi 4-2. Trener Pastor vselej zahteva agresivno obrambo s čim manj stiki, da bi igralci prestregli čim več žog. V svojih vrstah imajo določene lomilce kosti, torej močne igralce, kot so Alen Blažević, Thiagus dos Santos, Bence Banhidi in ne nazadnje tudi Gaber, ki znajo biti v obrambi grobi. V izvajanju hitrega začetka s sredine so zelo kakovostni, v napadu pa nevarni s skoraj vseh položajev, krožne napadalce izjemno dobro hrani naš stari znanec Staš Skube,« je ocenil Branko Tamše.



»Vsaka ekipa je premagljiva. Szegedu bomo poskušali vsiliti naš sistem igre, v prvi vrsti v obrambi odigrati tako, kot znamo. V napadu bomo morali biti zbrani, v nasprotnem primeru nas bo tekmec kaznoval z bliskovitimi nasprotnimi napadi,« pa je menil kapetan moštva iz knežjega mesta Luka Žvižej. Ta je pred ponovnim prihodom v Celje, to je bilo leta 2010, tri sezone igral prav za Szeged. »Ko sem odšel, je klub doživljal neprijetne trenutke, a v letu, dveh se je glede financ in organiziranosti dvignil,« je še dodal.