Celja osvojili 21. naslov državnih prvakov

CELJE –C eljani ostajajo absolutni gospodarji slovenskih rokometnih igrišč, po zmagoslavju na aprilskem zaključnem turnirju za pokal Slovenije v Mariboru pa so po današnji zmagi nad novomeško Krko z 38:26 (18:14) v predzadnjem krogu končnice za prvaka v ligi NLB osvojili že 21. naslov državnih prvakov.

Celjska zasedba je od slovenske osamosvojitve naprej le petkrat ostala brez naslova državnih prvakov. Prvič je primat na domačih tleh izgubila v sezoni 2001/02, ko so slavile Prule 67, trikrat je naslov najboljšega osvojilo velenjsko moštvo v sezonah 2008/09, 2011/12 in 2012/13, enkrat pa se je končne zmage veselila koprska zasedba v sezoni 2010/11.

Po koncu sezone bo celjska ekipa doživela številne kadrovske spremembe. Blaž Janc odhaja v poljske Kielce, Miha Zarabec v nemški Kiel, Vid Poteko v beloruski Brest, mesto ob Savinji pa bodo zapustili tudi dolgoletni kapetan Luka Žvižej, Brazilec Atrhur Patrianova, Litovec Povilas Babarskas in Srb Ivan Gajić.

V celjskem klubu so že začeli sestavljati igralski mozaik za prihodnjo sezono: svoj prihod so že potrdili Francoz Ivan Anić, Črnogorec Branko Vujović, Španec Daniel Dušebajev ter Slovenca Urh Kastelic in Jan Jurečič, od sezone 2018/19 pa bo v Celju igral tudi Hrvat Josip Šarac.

Pred Celjani je v tej sezoni le še 'revialna' tekma z Velenjčani, ki bo v petek, 2. junija, v dvorani Zlatorog.

Konec tega tedna bodo na sporedu še druge tekme predzadnjega kroga, prihodnji teden pa še tekma zadnjega kroga v končnicah za prvaka in obstanek. Že zdaj je znano, da bodo prvoligaško druščino zapustili Slovenj Gradec 2011, Dol TKI Hrastnik, Drava Ptuj in Istrabenz plini Izola, iz 1. B SRL pa sta se v najmočnejšo ligo uvrstila Herz Šmartno in Slovan.