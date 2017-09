Če Lakovič ne bi mogel, bodo poslušali Kokoškova

LJUBLJANA – Še vsaj teden dni, naš vir blizu Košarkarske zveze Slovenije pa pravi, da še malce dlje, bodo trajala ugibanja, kdo bo novi selektor slovenske košarkarske reprezentance. Pred ekipo so kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2019. Do konca septembra mora KZS na sedež Svetovne košarkarske organizacije (Fiba) poslati seznam s 24 imeni. Dosedanji selektor Igor Kokoškov se je poslovil s stilom: izjemnim vtisom in zlato kolajno. Kdor bo stopil v njegovo vlogo, mu ne bo lahko. Standardi so visoki, pričakovanja pa velika. Kokoškov je javno zanikal, da bi se šel dvojno igro – pomočniki bi vodili ekipo v kvalifikacijah, on pa na svetovnem prvenstvu. »V strokovnem štabu sem imel izredne trenerje: Rada Trifunoviča, Aleksandra Sekuliča in Jako Lakoviča,« jih je pohvalil Kokoškov in v kali zatrl namigovanja, da je (že) blagoslovil izbor novega trenerja. Verjetno pa ni daleč od resnice, če zapišemo, da bo selektor vendarle eden od teh treh. Če se seveda ne zgodi preobrat in Kokoškov najde način, da bi prihajal na akcije. A to meji na znanstveno fantastiko. Kot tudi to, da bi se na vrat na nos odpravil na delo v Evropo, v ZDA pa pustil izvrstno plačano službo in družino. Bolj verjetno je, da bo KZS v vodo vrgel enega od pomočnikov ali pa bo svojega kandidata predlagal kar Kokoškov. Ne nazadnje – bilo je rečeno, da bi ga KZS imel vsaj za svetovalca.

Rado, Aleksander, Jaka

Kaj ponujajo dosedanji pomočniki? Rado Trifunovič se je od Kokoškova veliko naučil, izkazal se je kot dober sodelavec. Povrhu je bil mišljen kot selektor B-reprezentance, pa še na Košarkarski zvezi Slovenije je zaposlen, zato bi bil precej cenejša izbira kot Kokoškov. Verjetno bi mu reprezentančni tempo bolje del kot pa vsakodnevno delo v klubu, ki ga je zapustil. Aleksander Sekulič je izkušen trener, deloval je v klubih in v reprezentanci (tudi mladi). Poleti je končal delo v koprski ekipi Sixt Primorska, v tem hipu nima kluba. Ne pozabimo pa Jake Lakoviča, ki je po mnenju naših informatorjev prva izbira zveze. Lakovič ni brez razloga dodal v pogodbo z Bilbaom, da ga je klub dolžan spustiti na delo v času reprezentančne akcije. Pred dnevi, intervju smo objavili v Slovenskih novicah, je Lakovič tudi zatrdil, da se bo odzval, ko pokliče reprezentanca. Lakovič je včeraj začel delo v Bilbau, kjer bo pri španskem prvoligašu pomočnik glavnega trenerja. Verjetno bo v nekaj dneh lahko ocenil, koliko dela ga čaka. Če bo presodil, da bi zmogel na dveh frontah, bo verjetno selektor.

Ali je kateri od teh treh kapaciteta za selektorja, bosta odločala predsednik Matej Erjavec in generalni sekretar Rašo Nesterović, ki imata na zvezi vse niti v rokah. S Kokoškovom sta zadela, kako bo tokrat, bo jasno kmalu. Verjetno je tudi Kokoškov kljub načelnosti pustil vsaj malce priprta vrata, da v primeru slabšega stanja pride na pomoč poleti, ko bo Slovenija verjetno igrala ključni tekmi za preboj v drugi del kvalifikacij.



Evri kapljajo na račun KZS Slovenska vlada je na predlog ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič sklenila, da s 50.000 evri nagradi Košarkarsko zvezo Slovenije za športne dosežke, ki so nad pričakovanji promovirali Slovenijo.