Če bomo bojeviti, bodo dobri rezultati

METZ –Francija je znana kulinarična in vinska dežela, a slovenski rokometaši tja niso odšli v iskanju zemeljskih užitkov. Čakajo jih namreč znoj in solze, kajti igrali bodo na 25. svetovnem prvenstvu; Slovenci bodo v skupinskem delu nastopali v Metzu, v severovzhodni pokrajini Lorena. V skupini B so še Angola, Islandija, Makedonija, Tunizija in Španija, po štiri najboljše ekipe iz prav toliko skupin pa se bo prebilo v osmino finala.



Slovenija je sicer v Francijo odšla z zelo pomlajeno postavo. Tokrat ne bo Uroša Zormana, Gorazda Škofa in zaradi poškodbe Deana Bombača, upoštevati pa moramo, da so se že prej od reprezentančnega dresa poslovili Dragan Gajić, Luka Žvižej in Sebastian Skube; mladost torej stopa v ospredje. Ker ne bo Zormana, bo kapetansko vlogo na tekmah v Metzu opravljal stari francoski maček, klubsko igra namreč v Montpellierju, Vid Kavtičnik. »Res je, da nekateri igralci prvič nastopajo na tako velikem tekmovanju, drugi pa že imajo nekaj izkušenj z njega. Definitivno nimajo izkušenj, da bi v igri imeli vidnejšo vlogo, to je določen pritisk. Nekateri se z njim dvignejo, nekateri padejo. Verjamem in upam pa, da bodo vsi igralci, ki so v reprezentanci, to priložnost izkoristili in da vsega ne bodo vzeli kot breme, ampak kot čast in ponos. Da tudi če se jim bodo dogajale napake, ne bo zaradi tega nobenega problema in da bodo nadaljevali svojo pot. Tudi starejšim igralcem se lahko dogodi, da na prvenstvo pridejo v slabi formi in da ima to nato negativen učinek na igro. Pri mladih še nekako ne vemo, kje so, kaj lahko pokažejo. Verjamem in vem, da so vsi dovolj kakovostni za velike tekme. Menim, da smo dobro tempirali formo, in verjamem, da bomo na svetovnem prvenstvu v dobri formi, posamično in kolektivno. Če se bomo borili in res prikazali tiste bojevite igre iz zadnjih let, se nam ni treba bati slabih rezultatov. Z bojevitostjo lahko postorimo marsikaj,« je svoja pričakovanja in športno moralo uokviril Vid Kavtičnik.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.