Čas, da izskoči novi vodja slovenske reprezentance

Svetovno rokometno prvenstvo v Franciji se hitro bliža, Slovenija ga s tekmo proti Angoli, gre za skupino B, kjer so še Španija, Makedonija, Islandija in Tunizija, začne 12. januarja v Metzu. Iz skupine v osmino finala napredujejo najboljše štiri reprezentance. Slovenski rokometaši so v edini pripravljalni tekmi za SP na domačih tleh v Brežicah Savdske Arabce ugnali z 31:19, pred mundialom jih čakata še dva prijateljska ogleda s Francijo. »Malce me je zaskrbel prvi polčas proti Savdski Arabiji, zdi se mi, da so igralci na igrišče prišli premalo samozavestni. Logično je, velika sprememba je igrati tako veliko tekmovanje brez takšnih imen, kot so Uroš Zorman, Gorazd Škof, Dean Bombač. Potreben je čas, da zdaj izskoči novi vodja, nekdo, po katerem se bo prepoznala naša reprezentanca. Ker sem slovenski selektor že resen cikel, je zdaj tudi potrebno manj časa, da se oddelajo stvari, saj smo že postavili neki sistem. Ne delam ga po nasprotnikih, temveč po značilnostih igralcev, ki jih imamo sami. Vesel sem, da je Borut Mačkovšek proti Savdski Arabiji pokazal veliko agresivnosti v obrambi, tudi v napadu, malce me skrbi Blaž Blagotinšek, saj je povsem zunaj forme in dela neartikulirane prekrške, ki nas drago stanejo. Vemo, kakšen kriterij sojenja pa je danes. A to so mladi igralci, ki potrebujejo čas in izkušnje, ne dvomim, da bodo, ali zdaj ali v bodoče, pokazali svojo kakovost. Uroš Zorman je rekel, da je proti ekipi nepošteno, da ga odpeljemo v Francijo, in tam morebiti zaigra na kakšni tekmi. Če bo treba, je pripravljen priti na SP. Najbolje bo, če za tem ne bo potrebe, da drugi namreč odigrajo odlično. Nas je sicer najbolj zabolela odsotnost Deana Bombača, to je zelo velika izguba. Gorazda Škofa v Francijo nisem želel odpeljati, da bi tam kot tretji vratar sedel na tribunah. Rekel sem mu, ali boš prvi ali pa te ne bo,« je bil slovenski selektor Veselin Vujović kot vedno izjemno zanimiv sogovornik.



Realno četrtfinale



Matej Gaber bo v obrambi strah in trepet za nasprotnike, v napadu pa kot krožni napadalec za vratarje. »Predvsem v napadu se moramo še malce uigrati, obramba je proti Savdijcem bila na visoki ravni. Menim, da imamo šestnajst enakovrednih igralcev, lahko rotiramo, lahko delamo, kar hočemo. Naša skupina je zelo zanimiva, enakovredna, sami lahko vsakogar premagamo, a lahko z vsakim tudi izgubimo. Šli bomo tekmo po tekmo, prvi cilj je preboj iz skupine,« je menil igralec Szegeda. Ker ne bo Zormana in Bombača, bo več igralnih minut za Miho Zarabca. »Menim, da sistema igre ne bomo veliko spreminjali, le uigrati se moramo s tem, kar imamo. Vemo, da smo ošibljeni, a Slovenija ima še vedno širok repertoar igralcev. To je lepa priložnost, da se dokažemo, ne glede na to, kako bo rezultatsko. Vemo, česa smo zmožni, na tem moramo graditi. Naša skupina je ena kar zanimiva, veliko različnih šol rokometa je. Z vsakim se lahko kosamo, zame pa je Španija favorit. Že našo uvodno tekmo proti Angoli moramo maksimalno oddelati, menim, da nas čaka zanimiv turnir,« je bila Zarabčeva ocena. Svoje je besedno pristavil še Jure Dolenec. »Ob odsotnosti Zormana, Bombača in Škofa bi vse nekako primerjal z evropskim prvenstvom v Srbiji. Takrat smo nanj odšli z osmimi debitanti, a je bil vtis dober, osvojili smo šesto mesto. Tokrat ni tako hudo, večina igralcev ima za seboj že eno veliko tekmovanje. Upam, da bodo tem, ki prihajajo, uspelo nadomestiti te, ki jih ne bo. Četrtfinale pa je nekakšen realni cilj,« je navrgel član Montpellierja.