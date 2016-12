Čakajo še na kolo in ladjo

LJUBLJANA – Z zmago Union Olimpije proti Krki se je začel košarkarski veseli december, ki ga zaznamuje prav to košarkarsko rivalstvo med Ljubljano in Novim mestom. Uvod je pripadel zmajem, ki so z 79:64 dobili zaostalo tekmo 2. kroga lige ABA, do konca meseca bosta še tekmi v Novem mestu (21. in 27.). »Čestitke igralcem za zmago. V tem ritmu, ki mu sledimo, je to izjemno pomembno. Ne glede na tekmo. Vsaka zmaga prav pride, da malo pozabimo na napor. Vsaka zmaga ti da nove energije in volje,« je bil vesel uspeha trener Ljubljančanov Gašper Okorn. Za njegovo ekipo je peklenski ritem, ki so si ga (zavestno) izbrali sami. V 13 dneh so odigrali sedem tekem. »Mislim, da bi morali že v prvem polčasu voditi za deset točk, če smo pošteni. S svojimi neumnostmi smo dovolili, da se je Krka vrnila v igro. Že v začetku tekme bi morali narediti razliko 10:0. V tretji četrtini smo stisnili in odigrali pametno v obrambi. Poskusili so nas presenetiti z nizko peterko. Mislim, da smo solidno odgovorili. Zadovoljen sem in zmagi ne bom gledal v zobe, čeprav so bile stvari, ki bi jih lahko delali tudi boljše,« je bil še vesel Okorn, ki pa je zamolčal, da je del ekipe zbolel. »Na tem mestu pohvala vsem mojim soigralcem, polovica jih je nastopila z virozo. Tokrat so iz sebe iztisnili še več,« je Olimpijino skrivnost razkril kapetan moštva Mirko Mulalić, ki je bil proti svoji bivši ekipi izjemno razpoložen. Dosegel je kar 16 točk, od osmih metov za tri točke je zadel štiri.

