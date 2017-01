Bronasti premik v glavah

FRANCIJA – Slovenski rokometaši so na svetovnem prvenstvu v Franciji v boju za žlahtno odličje bronastega leska na koncu tekme proti Hrvaški ponovili juriš kot na dvoboju skupinskega dela s Tunizijo in se na koncu veselili zgodovinske kolajne, prve za slovenske kolektivne športe na SP. V športnem pomenu je torej vse jasno, predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac je vsemu dodal še finančni pomen in tistega športno-socialnega. »Del nagrade za igralce sta pripravili slovenska vlada in Mednarodna rokometna zveza, tudi na RZS pa se bomo poskušali dogovoriti za primerno nagrado za naše bronaste fante. Bronasto odličje je izjemno za popularizacijo športa, še posebno za rokomet, ki je dokazal, da je najbolj uspešna kolektivna panoga v Sloveniji,« pravi prvi mož naše zveze. Slovenija bo za tretje mesto od Mednarodne rokometne zveze IHF prejela ček v vrednosti 40.000 evrov. Zlata kolajna je vredna 100.000, srebrna 60.000 evrov, finalna tekma med Francijo in Norveško pa je bila včeraj zvečer. No, Franjo Bobinac zna pristaviti, da denimo s četrtim mestom na mundialu v Španiji pred štirimi leti niso kaj veliko finančno pridobili, bi pa zdajšnji bron, tudi v pogledu sponzorjev, moral denarno v večjem obsegu zalesketati v blagajni.



Slovenski rokomet se na največjih tekmovanjih lahko pohvali še s srebrom z domačega EP leta 2004, ob boku jim je le še odbojka, saj so si fantje Andree Gianija leta 2015 na evropskem prvenstvu priigrali kolajno srebrnega sija. Dandanes zelo veliko vlogo igrajo finance. Nekdanji evropski klubski prvak Celje Pivovarna Laško zaradi omejenega proračuna ne zmore več biti enakovreden najbogatejšim klubom, v reprezentančnem pomenu pa je druga pesem. Polovica slovenskih reprezentantov igra v močnih klubih v tujini, posamična vrhunska kakovost, združena s tisto klubsko domačo, se potem sestavi na reprezentančni ravni. Selektorju Veselinu Vujoviću je tokrat le uspel veliki met, visokokakovostne slovenske fante, med njimi je bilo kar osem debitantov na SP, je le pripeljal do odličja.