Bronasta, a ni mogla več držati vesla

RAČICE – Slovenski kajak na mirnih vodah se je znova požlahtnil. Kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta po srebrnem odličju na evropskem prvenstvu v Plovdivu, v ženskem dvosedu tudi na tokratnem SP v čeških Račicah priveslali do kolajne. Na 500 m sta osvojili bron, zmagali sta Caitlin Ryan in Lisa Carrington z Nove Zelandije pred Nemkama Tino Dietze in Franzisko Weber. Ponomarenko Janićeva pa si je za konec SP pribojevala še bron na 200-metrski razdalji. Če je bilo evropsko srebro za slovenski mirnovodašici v dvosedu še presenečenje, saj sta skupaj prvič nastopili na veliki tekmi, potem na Češkem ni bilo tako. Že pred odhodom sta odkrito napovedali boj za najvišja mesta. »Ko sem prišla v cilj, sem vedela, da sva tretji, potem je Anja rekla, da morda nisva, in sledilo je mučno čakanje. Vedeli sva, da sva sposobni dobrega rezultata. A zadnjih 100 metrov je bilo izjemno težkih, kar odrezalo mi je roke, sploh jih nisem čutila in nisem mogla držati vesla. Na srečo je hitro prišla zadnja boja, bilo je konec in osvojili sva super tretje mesto,« je bila iskrena 35-letna Koprčanka Špela Ponomarenko Janić, ki je letos nastopila v devetih finalih, poleg evropskega in svetovnega prvenstva še v sklepnih veslanjih svetovnih pokalov, in se vsakič zavihtela na zmagovalni oder. Po osvojenem odličju se je smejalo tudi 24-letni Anji Osterman, ki ji je v tej sezoni skupaj s someščanko uspel velik napredek. »To je neverjetno, iz tekme v tekmo osvajava odličja, menim, da se lahko na to navadim, saj je občutek res neverjeten. Tokrat je bil zadnji del tekme zelo težek, neenakomeren, nisva bili kot eno, a sva nekako priveslali do konca. Ko sva prišli v cilj, sem le pogledala levo na dvojko in sem si rekla, pa ne, da sva četrti. Špela je rekla, da sva tretji, in potem sem le gledala na semafor, čakala in si oddahnila. No, na srečo se je izšlo, super, res,« je bila vesela Ostermanova.

Ponomarenko Janićeva pa je posamično tretje mesto na 200 metrov osvojila po ogledu videoposnetka. Prvotno je bila Slovenka peta, po ponovnem ogledu fotofiniša je napredovala do brona. Tega si je razdelila s Srbkinjo Milico Starović; zmagala je sicer Novozelandka Lisa Carrington, srebro pa si je priveslala Danka Emma Aastrand Jørgensen. »Prideš s petega mesta na tretje, to je noro. Sem zelo zadovoljna, nisem pričakovala česa takšnega, sprijaznila sem se že s petim mestom,« je omenila naša asinja.