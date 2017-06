Brezec športni direktor Olimpije?

LJUBLJANA – Državni košarkarski prvak Union Olimpija dobiva obrise za novo sezono. Neprijetna vest je prišla iz Barcelone, kjer Olimpiji niso podelili posebnega vabila za nastop v evropskem pokalu. Zmaji so tako po izpadu iz evrolige ostali še brez tekmovanja, ki velja za drugi najmočnejši evropski košarkarski pokal. Tabora zmajev novica ni šokirala. Direktor Matevž Zupančič nam je dejal, da je to celo pričakoval. Zdaj pa pričakuje, da se klubsko vodstvo odloči za nastop v Fibini ligi prvakov, ki bo v novi sezoni štela 32 ekip, Ljubljan- čani pa bodo tekmece dobili 11. julija, ko bo opravljen žreb. V prihodnjih treh, štirih tednih naj bi bila znana tudi končna kadrovska podoba Olimpije, tako na parketu kot v pisarnah. Gašper Okorn naj bi ostal trener. Včeraj se je vrnil s krajšega oddiha, danes pa že nadaljuje sestavljanje ekipe. Nekateri sponzorji so na tem mestu videli Zmaga Sagadina, župan Zoran Janković je snubil Jureta Zdovca. Nič od tega. Okorna so (očitno) na krmilu zadržali rezultati minule sezone.



Vrača se stari znanec?

Klub naj bi končno dobil tudi športnega direktorja. Glavni kandidat naj bi bil Primož Brezec, ki se pri 37 letih resno spogleduje s koncem uspešne kariere. »Ponudb za igranje je še nekaj. Kličejo me, da bi nadaljeval. A leta so naredila svoje. Veliko težav imam s poškodbo noge,« je včeraj povedal Primož, ki bi se rad vnovič pridružil družini v Ljubljani. Ne skriva, da ga mika delo v Olimpiji. Denarja ne potrebuje, ampak bi rad naredil nekaj za slovensko košarko. »Olimpija potrebuje človeka, ki bo skrbel za športni in košarkarski del. Nekoga, ki bo postavil mladinski pogon. Priznajmo si: Olimpija je izgubila stik z elito,« je realen Brezec, ki je zagotovo kapaciteta, ki bi Olimpiji še kako koristila.

Na šolanje v ZDA

Tudi letošnje poletje bo Primož Brezec izkoristil za izobraževanje v ZDA. Julija bo en teden na seminarju v Las Vegasu, ki bo gostil poletno košarkarsko ligo in šolanje za nekdanje igralce, ki se pripravljajo za skorajšnje delo v klubih ali v skavtski službi.