Brezec še zadnjič na parket

LJUBLJANA – Po več kot 20 letih aktivne kariere bo nekdanji reprezentančni center Primož Brezec v soboto, 20. januarja, še zadnjič stopil na parket in rekel adijo košarki. »Saj me poznate, pri meni ni polovičarstva. Zato niti nisem hotel ob slovesu revialnih srečanj, ampak resno tekmo. Zaigral bom v dresu Mesarije Prunk, kot se zdaj imenuje moj matični klub, prej znan kot Kraški zidar, pomerili se bomo s Plama Purjem, to bo redna tekma v 2. SKL. Potem pa prava fešta!« Brezec napoveduje regionalni derbi in zadnji resni nastop v karieri. Tekmeca se bosta udarila v Sežani, kjer je Brezec začel športno pot. V nekaj več kot dveh desetletjih je spisal impresivno košarkarsko zgodbo, ki so jo zaznamovali igranje v Evropi (Italija, Rusija, Grčija, Ciper), NBA-epizoda (šest klubov in prvi koš v zgodovini NBA-ekipe Charlotte Bobcats) ter 49 nastopov v dresu Slovenije. »Dovolj je bilo. Od zadnje tekme v Bahrajnu nisem ne treniral ne igral. Me pa včasih prime, ko pride sobota, da mi manjka tekma. Ko pa sem spremljal tekme v ZDA, me je ponesla publika. Takrat me je še malce zamikalo,« opiše občutke, ki prevevajo Brezca, ki bi leto ali dve zagotovo še lahko igral na Cipru. Pa se je odločil drugače. »Imel sem srečo, saj mi po koncu aktivne igralske kariere ni bilo treba leto ali dve čakati doma na novo priložnost, ko ne bi vedel, kaj bi sam s sabo,« 38-letnik ne skriva hvaležnosti, ker je takoj odprl novo poglavje v karieri, postal je skavt NBA-ekipe Cleveland Cavaliers.

Koga naj gleda v Olimpiji?

»Dobro veste, da sem vsako leto odhajal v ZDA v Las Vegas, kjer igralce s posebnim šolanjem pripravijo na življenje po igralski karieri. Tam so prisotni funkcionarji vseh NBA-ekip, ki iščejo osebje za delo v klubu. Zadnji dan takega šolanja sledi pogovor, ko se v treh minutah predstaviš 25 izvršnim direktorjem klubov,« opiše dogajanje v ZDA. Že tam je vzpostavil dober stik s Coryjem Altmanom, generalnim menedžerjem Clevelanda, ki je iskal skavta za območje nekdanje Jugoslavije. Primož je bil navdušen. Preden se je vrnil domov, je prišlo elektronsko sporočilo, sledil je še odhod v Cleveland, kjer je sklenil pogodbo. Potem pa se je lotil posla. Potuje s tekme na tekmo, predvsem je pozoren na fante iz klubov Cedevita, Mega Bemax in FMP. »Koga naj gledam v Petrol Olimpiji?« obžaluje razmere v Ljubljani, a z upanjem, da bo naslov evropskih prvakov pozitivne vibracije pustil tudi v ljubljanskem klubu. Ni skrivnost, da je bil tudi Brezec lani poleti resen kandidat za direktorja kluba. »Tega ne bi pogreval. Dejansko se je dobro izšlo, hitro sem dobil službo,« je pojasnil Primož, ki je pozoren na igralce, ki se pripravljajo na nabor lige NBA, spremlja pa tudi razvoj ameriških in evropskih igralcev, ki so starejši od 22 let in so potencialno zanimivi za ekipo, zbrano okoli LeBrona Jamesa. »Pišem poročila in jih pošiljam v klub. Marca bom odpotoval v Cleveland,« opiše novi delokrog, kroga prijateljev in znancev pa ni menjal. Zadnjič ga je za nasvet pobaral Beno Udrih, ki je omahoval med ZDA in Evropo. »Prepričan sem, da lahko Beno še nekaj let igra na visoki ravni,« je vesel, ker se je Udrih preselil v litovski Žalgiris.