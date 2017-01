Brez starcev ni udarcev

Petintridesetletna teniška zvezdnica Serena Williams je trdno odločena, da v Melbournu še sedmič v karieri osvoji odprto prvenstvo Avstralije in se hkrati vrne na vrh lestvice WTA, kjer je za zdaj še Nemka Angelique Kerber, ki je izpadla v osmini finala. Williamsova je v četrtfinalu gladko, s 6:2 in 6:3, premagala 25-letno Britanko Johanno Konta. Američanka se bo v polfinalu pomerila z enim največjih presenečenj turnirja, 34-letno Hrvatico Mirjano Lučić Baroni, ki je izločila peto nosilko, 24-letno Čehinjo Karolino Pliškovo s 6:4, 3:6 in 6:4. Lučić Baronijeva se je kot nepostavljena igralka v polfinale Australian Opna uvrstila drugič v karieri, in to šele po 18 letih. Takrat jo je ugnala slovita Nemka Steffi Graf, v isti sezoni pa se je skupaj s še eno teniško legendo, Švicarko Martino Hingis, veselila zmage med dvojicami. »Saj še sama vsega skupaj ne morem verjeti. Vse, kar lahko rečem, je, da je bog dober. Nikoli si ne bi upala sanjati, da bom spet polfinalistka Avstralije,« je povedala v Nemčiji rojena Hrvatica, ki živi na Floridi. »Zame je to neverjetno in tega dne ne bom nikoli pozabila. Vse, kar se mi je zgodilo, se mi je danes odkupilo,« je še povedala hrvaška igralka, ki je v mladih letih veljala za bodočo zvezdo, a tega zaradi težavnega odnosa z očetom nikoli ni uresničila. Njen dosežek je še toliko več vreden, ker je v dvoboju s Pliškovo pri zaostanku s 3:4 v tretjem nizu zaradi poškodbe noge potrebovala tudi krajši premor in zdravniško oskrbo. Nato je pometla s tekmico in pokleknila na igrišču. »To je bil trenutek ekstaze,« je o slavju povedala Lučić Baronijeva, ki jo že danes čaka polfinalni obračun z veliko favoritinjo Sereno Williams. Drugi polfinalni par tvorita Američanki, 25-letna Coco Vandeweghe in 36-letna Venus Williams.



Četrtek ponuja tudi svojevrstno švicarsko poslastico, saj se bosta v prvem moškem polfinalu pomerila rojaka, 35-letni Roger Federer in štiri leta mlajši Stan Wawrinka. Že včeraj so bili ljubitelji tenisa navdušeni nad zadnjim četrtfinalnim obračunom med nekdanjo številko 1, devetopostavljenim Špancem Rafaelom Nadalom, in tretjim nosilcem na tem turnirju, Kanadčanom Milošem Raonićem. Njun dvoboj je bil precej bolj izenačen kot tisti med 25-letnim Bolgarom Grigorjem Dimitrovom in leto starejšim Belgijcem Davidom Goffinom, ki ga je Bolgar dobil s 6:3, 6:2, 6:4. Tridesetletni Nadal štiri leta mlajšemu Raoniću ni prepustil niza; izid je bil 6:4, 7:6 (7), 6:4. Rafa si je prvič po treh letih priigral polfinale enega od štirih največjih turnirjev na svetu. Australian Open je dobil leta 2009, v letih 2012 in 2014 je izgubil v finalu. »Uživam v lepih trenutkih. Boril sem se in verjel vase. Tako kot že vso kariero. Raonić je zahteven tekmec. Bil sem osredotočen na svoj servis. Vedno imam dvome, toda zaradi teh delam še bolj trdo.« Zdaj ga čaka obračun z Dimitrovim, ki pravi: »Čutim, da imam vse dele za še en korak naprej. Moje delo tu še ni končano. Veselim se naslednje tekme. Pripravljen sem. Samozavesten sem, psihično se dobro počutim, prav tako na igrišču.«