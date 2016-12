Brez popolne igre ni zmage

Čudeža ni bilo, rokometaši Celja Pivovarne Laško v 9. krogu lige prvakov v gosteh niso zmogli presenetiti favoriziranega moštva Picka iz Szegeda. Toliko bolj, ker so na Madžarskem nastopili brez obolelega najboljšega strelca Blaža Janca. Szeged je tako zmagal s 27:22 (15:10), najboljša strelca v njegovih vrstah pa sta bila Šved Jonas Källman s šestimi in Slovenec Staš Skube s petimi zadetki. Slovenski krožni napadalec Matej Gaber jih je prispeval štiri, desno krilo Mario Šoštarič pa enega. Pri Celjanih je največ golov, sedem, zbral kapetan in nekdanji igralec Szegeda Luka Žvižej, petkrat je mrežo zadel Borut Mačkovšek. Celjani bodo tako v ligi prvakov prezimili na 6. mestu skupine B, imajo pet točk, to mesto še pelje v osmino finala. Knežjim rokometašem na lestvici sledita Kristianstad in Zagreb s po štirimi točkami. Liga prvakov se bo po reprezentančnem premoru zaradi svetovnega prvenstva v Franciji nadaljevala februarja; Celje 11. 2. gosti Kristianstad.



Igralci Celja Pivovarne Laško so tako po domačem porazu v Zlatorogu pričakovano morali še enkrat položiti orožje proti mednarodno sestavljenemu moštvu madžarskega podprvaka. Slovenski prvaki so sicer v začetku vodili, nato pa je kakovostnejša domača vrsta pravšnje unovčila svoje znanje in tekmo brez težav zmagovito pripeljala do konca. Zanimivo je, da so fantje iz Szegeda zapravili številne nasprotne napade in kar štiri najstrožje kazni; celjska vrata je namreč odlično branil Ivan Gajić, ki je na koncu zbral petnajst obramb. Tudi domači čuvaj vrat Hrvat Marin Šego je bil uspešen z desetimi obrambami, med njimi je bila ena sedemmetrovka.



Trebanjska čarovnika



Trener Celjanov Branko Tamše je bil po tekmi na stvarnih tleh. »Szeged si je zaslužil zmago, bil je boljše moštvo. Na začetku smo dobro igrali, nato pa v napadu storili preveč napak, kar so gostitelji neizprosno izrabili. To smo poskušali popraviti z obrambo, toda v ligi prvakov moraš na gostovanjih igrati popoln rokomet, če želiš zmagati. Tokrat nismo igrali takšnega,« je menil Tamše. »To je zelo pomembna zmaga. Prvih dvajset minut smo odigrali z veliko napakami, a nato na polčas vseeno odšli s petimi zadetki prednosti. Imeli smo nekaj težav z disciplino v igri, to moramo izboljšati,« pa je navrgel trener Picka iz Szegeda, sicer Španec Juan Carlos Pastor. »Fantastično je bilo igrati v takšnem čudovitem vzdušju, presenečen sem. Hvala navijačem v Szegedu,« je bil navdušen nekdanji igralec tega madžarskega kluba Luka Žvižej. Staš Skube iz madžarske vrste pa je dodal: »Bila je kar težka zmaga, trener ima prav, v napadu smo storili preveč napak. Odličen občutek pa je bil, ko so navijači skandirali moje ime, počaščen sem, da so me tukaj tako lepo sprejeli.«



Dvoboj sta sicer zaznamovala dva Trebanjca; po velikosti nizka, a po znanju velika rokometna igralca Staš Skube in Miha Zarabec. Oba sta v napadu kot za stavo brzela skozi obrambni blok nasprotnega moštva, tega so sestavljali blizu dveh metrov visoki silaki, Szegedov srednji zunanji igralec pa je kot čarovnik tudi odlično podajal soigralcem in krožnima napadalcema. Zarabčeve akcije na celjski strani so imele bolj posamičen značaj, se je pa tudi zelo razburjal nad sojenjem litovskega sodniškega para, tega sta sestavljala Vaidas Mažeika in Mindaugas Gatelis. V Zarabčevih akcijah je bilo namreč veliko vlečenja za njegov dres, sta pa zato v drugem polčasu Litovca zaradi pretvarjanja za dve minuti tudi izključila celjskega desnozunanjega bombarderja Žigo Mlakarja. Ta je namreč nekajkrat ob stiku z nasprotno obrambo preveč zlahka padel na igralno površino. Trener Branko Tamše je proti koncu tekme, ko je bilo že vse odločeno, v igro poslal tudi mlade celjske rezervne igralce Jako Malusa, Matica Suholežnika in Matica Grošlja.